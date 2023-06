La très classe montre connectée Honor Watch GS 3 est soldé à -30 %

A l'image de sa concurrente la Huawei Watch GT 3, la montre connectée Honor Watch GS 3 se démarque par son élégance et sa finesse. Capable de suivre un grand nombre d'activités sportives différentes, la montre s'illustre comme un très bon rapport qualité / prix, pour peu que l'on ne soit pas trop regardant sur la précision des capteurs. Disponible à 141 euros sur Amazon, son prix peut en effet se révéler extrêmement convaincant.

Bien que la marque Honor se soit émancipée de son ancienne maison-mère Huawei ; sa montre connectée Watch GS3, qui marque l’indépendance de la firme, affiche beaucoup de similitudes avec la Huawei Watch GT 3. La Watch GS3 offre de belles finitions et s’illustre comme une montre parfaitement sobre et élégante. Certains de ses capteurs se révèlent toutefois imprécis, mais son petit prix peut séduire ses futurs acquéreurs, surtout avec près de 60 euros de réduction grâce à cette offre des soldes.

Les caractéristiques de la Watch GS 3

Un écran du plus bel ouvrage

Un design léger et soigné

Des capteurs imprécis

Inutilisable sous iOS (application Honor Health compatible Android uniquement)

Proposée à 199 euros par Honor, la montre connectée Watch GS 3 est accessible au doux prix de 141 euros sur Amazon grâce à un coupon promotionnel à activer depuis la page du produit sur le site du génat de l’e-commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Watch GS 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Honor Watch GS 3 au meilleur prix ?

Une montre qui en a sous le capot…

La montre connectée Honor Watch GS 3 est dotée d’un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouces. Elle est équipée de 32 Mo de RAM et de 4 Go de stockage. En termes de capteurs, on retrouve notamment la mesure continue du rythme cardiaque et la mesure du SpO2.

La montre dispose également du GPS, du NFC, d’un microphone et d’un haut-parleur pour répondre directement aux appels. En ce qui concerne l’autonomie, elle offre jusqu’à 9 jours d’utilisation et bénéficie de la compatibilité avec la charge rapide : seulement 5 minutes de charge pour une journée d’utilisation.

Malheureusement, la batterie se vide presque aussi rapidement qu’elle ne se charge : lorsque tous les capteurs sont activés, l’autonomie de la montre chute à jours, bien loin des 2 semaines promises par la firme.

… Mais qui accuse quelques lacunes

Malgré une fiche technique pour le moins alléchante et d’un écran AMOLED de toute beauté, les fonctions intelligentes de la Watch GS 3 restent bien en arrière. Les mesures de fréquence cardiaques sont imprécises et rendent le suivi des activités sportives quasi nul, tout comme l’écart de comptage des pas entre l’application et la montre, qui rendent l’analyse complètement caduque. On espère vivement que des mises à jour pourront combler ces lacunes, car la Watch GS 3 a du potentiel !

Au niveau des notifications, ce n’est pas non plus tout rose : si les alertes sont bien présentes, il n’existe pas de fonction de réponse comme sur d’autres montres concurrentes. La Watch GS 3 offre toutefois une bonne qualité des appels grâce à son micro et haut-parleur intégré, les appels entrants peuvent être décrochés directement depuis l’appareil, et les appels sortants sont rendus possibles pour quelques contacts sélectionnés.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.