Prix jamais vu pour le dernier Honor Magic 6 Pro grâce aux French Days, avec une montre connectée offerte

Besoin de vous équiper d'un combo smartphone + montre connectée à moindre coût sans pour autant lorgner sur la qualité ? Voilà le pack qui vous faut chez la Fnac : un Honor Magic 6 Pro accompagné d'une montre Honor Watch GS 3 pour 999 euros au lieu de 1 528 euros.

Il n’est pas impossible aujourd’hui de s’acheter un smartphone premium avec une montre connectée en plus pour l’accompagner, sans pour autant payer le prix fort. La preuve est à trouver du côté de Honor, qui propose ses récentes références haut de gamme pour un prix jamais vu chez la Fnac, qui met en avant ce pack Magic 6 Pro + Watch GS3 avec plus de 500 euros de réduction.

Ce qu'il faut savoir sur ce pack Honor

Un smartphone Premium équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3

Une montre connectée et endurante avec de multiples fonctions de santé

Un prix jamais vu

Le Honor Magic 6 Pro a été lancé au prix de 1 299 euros et la Honor Watch GS 3 à 229 euros. En ce moment, le pack regroupant le smartphone + la montre est au prix de 999 euros chez la Fnac au lieu de 1 528 euros le tout. La même offre est disponible chez Darty.

Un smartphone Premium noté 9/10 dans nos colonnes

Le Honor Magic 6 Pro est un smartphone qui marque déjà des points avec son écran Oled extrêmement bien calibré de 6,8 pouces avec une définition 2 800 x 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son design n’est pas en reste avec ses tranches plates et ses angles arrondis, qui apportent une petite touche d’élégance.

Au niveau des performances, il embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3, le top du SoC Android du moment, 12 Go de RAM et les 512 Go de stockage. Autant dire que le smartphone en sous le capot au point de se retrouver facilement à la place des grands. Côté photo, on a le droit à une expérience complète, polyvalente et efficace avec des clichés toujours très bons quelles que soient les conditions. Enfin, le Honor Magic 6 Pro embarque une grosse batterie de 5 600 mAh, compatible avec la charge rapide à 80 W, de quoi le recharger en quelques minutes seulement.

Une montre connectée avec de très bons arguments

Concernant la montre connectée Honor Watch GS3, celle-ci reprend le design classique des montres de la marque avec un écran rond AMOLED de 1,43 pouce qui est également en 2,5D, c’est-à-dire qu’il se prolonge jusqu’aux bordures du boitier. La montre dispose également du GPS, du NFC, d’un microphone et d’un haut-parleur pour répondre directement aux appels. Concernant l’autonomie, elle offre jusqu’à 9 jours d’utilisation et bénéficie de la compatibilité avec la charge rapide : seulement 5 minutes de charge pour une journée d’utilisation.

Enfin, elle est équipée de 32 Mo de RAM et de 4 Go de stockage. En termes de capteurs, on retrouve notamment la mesure continue du rythme cardiaque et la mesure du SpO2. Pour l’autonomie, elle peut tenir jusqu’à deux semaines d’utilisation et seule 5 minutes de charge sont nécessaires pour une journée d’utilisation.

