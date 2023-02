Honor lance un bracelet connecté abordable avec deux semaines d’autonomie

Honor a dévoilé son Band 7, un nouveau bracelet connecté proposé à moins de 60 euros avec écran Oled et suivi de la saturation en oxygène dans le sang.

Alors que le MWC de Barcelone ouvrira officiellement ses portes dans un peu moins d’une semaine, le constructeur chinois Honor prend déjà les devants. La firme a en effet annoncé, ce mardi, non pas un nouveau smartphone, mais un bracelet connecté destiné aux sportifs, le Honor Band 7.

Sans surprise, ce nouveau bracelet connecté fait suite au Honor Band 6 annoncé par le constructeur il y a déjà deux ans. Comme à l’accoutumée chez Honor — et à l’instar de Xiaomi ou Realme — le bracelet est proposé à un tarif particulièrement accessible, bien davantage que pour une montre connectée. Pourtant, Honor ne lésine pas sur les caractéristiques de ce Honor Band 7.

On va ainsi retrouver un écran Amoled rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale avec une définition de 194 x 368 pixels pour une densité de 282 pixels par pouce. Le bracelet propose bien évidemment un suivi du nombre de pas parcourus dans la journée grâce à un accéléromètre, mais également un suivi de la fréquence cardiaque et de la SpO2 tout au long de la journée. Concernant les données de santé, le Honor Band 7 peut par ailleurs évaluer la qualité et les phases de sommeil, mais également votre niveau de stress.

Un suivi de l’activité pour 96 sports

Bien évidemment, le suivi d’entraînements sportifs est également de la partie avec 96 activités sportives annoncées par Honor, de la course à pied au rameur en passant par la natation ou le saut à la corde. En revanche, en l’absence de puce de géolocalisation GPS ou GNSS dédiée, il faudra nécessairement passer par votre smartphone pour avoir un suivi précis de la distance parcourue durant vos entraînements.

Le Honor Band 7 // Source : Honor Le Honor Band 7 // Source : Honor

Outre les fonctions de sport et de santé, le Honor Band 7 est également capable d’afficher vos notifications au poignet, de vous permettre de faire sonner votre smartphone pour le retrouver facilement, d’afficher la météo ou de contrôler la musique. En revanche, n’étant pas doté d’un système d’exploitation ouvert tel que Wear OS, il n’est pas possible d’y installer d’applications supplémentaires.

Du côté de l’autonomie, Honor annonce que son Band 7 peut être utilisé pendant 14 jours consécutifs avec un usage modéré et pendant 10 jours avec des « scénarios intensifs ». On pense notamment à l’activation de l’écran always on.

Le Honor Band 7 est d’ores et déjà disponible au prix de 59,90 euros dans un unique coloris noir.

