Smartphone + bracelet connecté + écouteurs sans fil pour moins de 400 €, c’est ce que propose Honor avec cette offre folle

Honor propose actuellement un deal très intéressant sur son site. Pour tout achat du récent smartphone Honor 90, il est possible d'obtenir gratuitement un bracelet connecté Honor Band 7 ainsi que des écouteurs Honor Earbuds X5. Le tout ne coûte que 399,90 euros au lieu de 599,90 euros.

Le Honor 90, lancé tout récemment, a de sérieux arguments à faire valoir, comme un capteur principal de 200 mégapixels et un écran AMOLED 120 Hz qui a tout d’une dalle premium. Outre sa fiche technique alléchante pour son prix contenu, c’est surtout l’offre actuellement proposée par la marque qui pourrait faire pencher la balance pour celles et ceux qui seraient tentés de l’acheter : en effet, Honor propose non seulement son smartphone moins cher, mais elle offre aussi un Honor Band 7 et des Honor Earbuds X5.

Que contient ce pack Honor ?

Un smartphone avec un écran AMOLED 120 Hz et de bonnes performances

Un bracelet connecté correct avec un bon suivi de la fréquence cardiaque

Des écouteurs sans fil gratuits avec réduction de bruit active

Initialement affiché à 599,90 euros, puis réduit à 499,90 euros, le smartphone Honor 90 revient à 399,90 euros sur le site de Honor grâce au code promo AH90CPS100. De plus, le Honor Band 7 et les Honor Earbuds X5 sont offerts avec le smartphone.

Un smartphone pas dénué d’atouts

Lors de notre test, nous avons jugé que la plus grande force du smartphone milieu de gamme Honor 90 était sa qualité de fabrication et de finition, qui en font un smartphone vraiment agréable à prendre en main. Outre son design élégant et sa finesse (7,8 mm d’épaisseur seulement), on retient avant tout son écran incurvé AMOLED de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz, qui promet une navigation bien fluide. Il bénéficie également d’une belle définition de 2 664 x 1200 pixels au ratio 20:9 et intègre la norme HDR 10+. Au dos, son module photo ne démérite pas et comprend notamment un capteur principal de 200 mégapixels, qui réalise de jolis clichés avec couleurs naturelles, malgré un petit manque de piqué.

Côté performances, on a droit à une puce Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, qui démontre une grande fiabilité et limite vraiment les ralentissements. Il s’en sort par ailleurs bien en jeu, même si les paramètres graphiques ne devront pas être poussés à leur maximum. Pour ce qui est de l’autonomie, le Honor 90 intègre une batterie de 5000 mAh qui permet de tenir la journée sans souci. Malheureusement, le Honor 90 est compatible avec la charge rapide à 66 W, mais n’est pas fourni avec un bloc de charge. Autre (gros) bémol : le Honor 90 ne sera pas mis à jour plus loin qu’Android 15. Un peu court en 2023…

Un bracelet connecté qui fait le travail

Offert avec le Honor 90, le Honor Band 7 est un bracelet connecté noir au design très sobre, qui présente une conception assez légère puisque ce modèle ne pèse que 29 grammes. Il est par ailleurs doté d’un écran rectangulaire de 1,47 pouce de diagonale et d’une définition de 194 x 368 pixels pour une densité de 283 pixels par pouce. Un peu juste pour un bracelet connecté, mais c’est une concession facile à faire lorsque la référence en question est gratuite. Autrement, ce bracelet connecté propose plusieurs fonctionnalités liées à la santé, comme le suivi du rythme cardiaque, la mesure de la SpO2, le suivi du sommeil et du stress ainsi que des exercices respiratoires. Il embarque par ailleurs un cardiofréquencemètre capable non seulement de mesurer efficacement la fréquence cardiaque, mais également le taux d’oxygène dans le sang. Le suivi de 96 activités sportives différentes est aussi inclus. En revanche, pas de puce GPS intégrée ici. Côté autonomie, le Band 7 peut être utilisé pendant une semaine sans trop de problèmes.

Enfin, pour ce qui est des Honor Earbuds X5, ces écouteurs sans fil sont dotés de la réduction de bruit active et offrent par ailleurs la connexion Bluetooth multipoint, ce qui est très appréciable pour connecter plusieurs appareils. L’expérience audio peut de son côté être personnalisée à l’aide de quatre préréglages que l’on peut activer via l’application Honor AI Space, sur laquelle on peut trouver un égaliseur. Les Earbuds X5 marquent aussi des points avec leurs 27h d’autonomie promise par la marque avec le boîtier de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Honor 90 ainsi que celui du Honor Band 7.

