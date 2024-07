À moitié prix, ce bracelet connecté est une belle alternative au Smart Band de Xiaomi

Le Honor Band 7 est un bon bracelet connecté pour suivre vos activités et devient plus recommandable maintenant qu'il perd la moitié de son prix : 24 euros contre 59 euros. Il devient alors une belle alternative aux produits de Xiaomi.

À côté des montres connectées, on a les bracelets. Ces trackers d’activités ont beau être plus abordables, ils sont bourrés de fonctionnalités et permettent un bon suivi sport et santé aux utilisateurs sans payer le prix fort. C’est le cas par exemple du Honor Band 7 qui devient plus intéressant suite à 35 euros de remise.

Que propose le Honor Band 7 ?

Un design simple, mais efficace

Un écran de bonne qualité et une autonomie suffisante

Un suivi de la fréquence cardiaque précis en entraînement

Lancé au prix de 59,90 euros, le bracelet connecté Honor Band 7 peut vous revenir à seulement 24,90 euros sur le site de la marque grâce au code AFRB71.

Un bracelet qui joue la carte de la simplicité

Le Honor Band 7 fait clairement dans la sobriété, avec son unique coloris noir et son boîtier rectangulaire en plastique rigide assez large. Il reste un produit bien fini, avec un look sobre qui se fait vite oublier une fois au poignet avec ses 29 g.

Sa dalle Amoled de 1,47 pouce affiche une définition de 194 × 368 pixels pour une densité de 283 pixels par pouce. Ce n’est pas la meilleure résolution du marché, mais, sur un bracelet proposé à ce tarif, on peut facilement lui pardonner. Attention à bien ajuster la luminosité, une fois à l’extérieur les informations sont moins lisibles, et Honor n’a pas intégré de luminosité.

Un petit prix, mais de bonnes mesures

Même avec son tarif contenu, le Honor Band 7 propose un suivi d’activité assez complet et convaincant. Il embarque un cardiofréquencemètre capable de mesurer la fréquence cardiaque (avec précision lors de notre test), mais aussi le taux d’oxygène dans le sang. Autrement, il propose un suivi automatique du sommeil et du stress. Côté sport, la marque communique sur le suivi de 96 activités différentes, avec tous les grands classiques du genre : la course à pied, la marche, le vélo en intérieur, la nage, etc. En revanche, il n’est pas doté d’une puce GPS, il faudra donc passer par votre smartphone.

Enfin, sur la partie autonomie, on est loin d’atteindre les 14 jours annoncés du fabricant. Nous avons obtenu une autonomie bien moindre en activant l’écran always-on en journée, avec mesure en continu de l’oxygène et de la fréquence cardiaque en temps réel. Avec ces paramètres plutôt exigeants, le bracelet a tenu pendant 3 jours et 18 heures avant qu’il ne tombe à court de batterie. En enlevant l’always-on, le bracelet peut tenir jusqu’à 7 jours.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Honor Band 7.

