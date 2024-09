Honor Pad 9 : cette alternative à la Xiaomi Pad 6 est bradée à -40 % dans ce pack complet

La Honor Pad 9 garantit une bonne expérience au quotidien sur son écran de 12 pouces rafraîchi à 120 Hz. Et si vous souhaitez investir dans une tablette, celle-ci est un bon choix, d’autant plus qu’elle se trouve dans un pack complet pour moins de 300 euros.

Honor Pad 9 // Source : Site officiel

La Honor Pad 9 est un récent modèle qui a rejoint le marché des tablettes Android du côté de la marque chinoise. Présentée lors du MWC de Barcelone, cette version présente une fiche technique plus musclée que le modèle précédent. Elle offre de bonnes performances pour les différents usages du quotidien, et voit son prix fortement baisser grâce à un code promo, avec en prime un tas d’accessoires (stylet, clavier, bracelet connecté).

La Honor Pad 9, c’est quoi ?

Une tablette avec un bel écran 12 pouces d’une fluidité exemplaire

De bonnes performances avec la puce Snapdragon 6 Gen 1

La charge rapide 35 W

La tablette Honor Pad 9 se négocie dans un pack contenant un clavier, un stylet et un bracelet connecté, le tout pour 294,12 euros au lieu de 509,60 euros après avoir appliqué le code A5OFF sur le site officiel.

N’oubliez pas de cliquer sur ces 3 éléments pour constituer votre pack et bénéficier des réductions. // Source : Capture d’écran sur honor.com

Un modèle qui monte en gamme

La Honor Pad 9 est une tablette un cran au-dessus de la Pad 8, une ardoise que l’on a notée 7/10 à notre test. Elle mise sur un meilleur affichage : on a droit à une définition 2,5 K (2 560 x 1 600 pixels) et un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz, mais aussi sur une meilleure luminosité.

Ce grand écran sera satisfaisant pour consulter du contenu, notamment avec ses fines bordures pour un rapport corps/écran de 88 %. Avec une grande ardoise de 12 pouces, la marque réussit, malgré tout, à se faire oublier avec un poids de 555 g et une épaisseur de moins de 7 millimètres.

Parfaitement fonctionnelle au quotidien

Sous le capot, on trouve la puce Snapdragon 6 Gen 1, associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De quoi répondre à l’ensemble des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, et même lancer quelques jeux 3D. Et avec les accessoires offerts, le clavier et le stylet, vous pourrez l’utiliser comme outils de travail pour des prises de notes rapides. Côté interface, pas d’Android 14, il faudra se contenter d’Android 13 avec la surcouche MagicOS 7.2.

Pour en profiter, le constructeur chinois propose une batterie assez conséquente de 8 300 mAh, pour 11 heures de visionnage vidéo. De quoi faire tenir l’appareil pendant une journée, voire plus, selon votre utilisation. Enfin, avec une compatibilité avec la charge rapide de 35W, vous pouvez espérer la recharger rapidement.

Quelques mots sur le Honor Band 7

Le Honor Band 7 est un tracker d’activité des plus classiques, sans possibilité d’installer des applications tierces, et sans GPS. Il offre pourtant un suivi d’activité assez complet et convaincant.

Il dispose d’un cardiofréquencemètre capable de mesurer la fréquence cardiaque (avec précision lors de notre test), mais aussi le taux d’oxygène dans le sang. Autrement, il propose un suivi automatique du sommeil et du stress. Côté sport, la marque communique sur le suivi de 96 activités différentes. Quant à son autonomie, il peut tenir une semaine sans trop de problème.

