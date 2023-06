Honor Earbuds X5 : des écouteurs sans-fil pas chers avec une belle surprise

En parallèle du lancement du Honor 90 Lite, la marque annonce les Earbuds X5. Il s'agit d'écouteurs sans-fil à 60 euros et qui proposent de la réduction de bruit active.

Ce jour-ci, Honor lance le 90 Lite, un smartphone d’entrée de gamme. Pour aller avec, la marque chinoise annonce aussi une paire d’écouteurs sans-fil pas chère : les Honor Earbuds X5. Un modèle assez classique, tant dans le design que dans sa fiche technique, mais qui possède une fonction intéressante.

Des Honor Earbuds X5 qui profitent du Bluetooth multipoint

Dans chaque écouteur, on trouve un driver de 13,4 mm pensé pour « présenter une expérience audio délicate et riche aux utilisateurs » selon le constructeur. L’expérience audio peut être personnalisée à l’aide de quatre préréglages que l’on peut activer via l’application Honor AI Space : « Bande originale », « Basse profonde », « Chaleur de la voix humaine » et « Soprano puissant ». L’application permet aussi de retrouver ses écouteurs, du moment qu’ils ne sont pas très loin, en les faisant sonner et d’utiliser un égaliseur.

Pour s’isoler, on a de la réduction de bruit active (ANC), « capable de bloquer les sons extérieurs et d’identifier et d’isoler les voix lors d’un appel. » Pour une soixantaine d’euros, les Earbuds X5 offrent la connexion Bluetooth multipoint, ce qui est une belle surprise au vu du prix de vente. De quoi regarder une série sur son ordinateur et décrocher un appel sur son smartphone.

27 heures d’autonomie : la promesse de ces nouveaux écouteurs sans-fil

Autre point important : l’autonomie. Honor annonce 27 heures d’autonomie pour les écouteurs avec le boîtier de charge. On a aussi droit à une charge qui permet de récupérer trois heures d’écoute en 10 minutes de charge, lorsqu’on place les écouteurs dans leur boîtier.

Enfin, on trouve une fonction d’appairage automatique avec les smartphones Honor et la Honor Pad 8 sous Magic UI 4.0 et versions supérieures. Il suffit d’ouvrir le boîtier pour voir une fenêtre s’ouvrir sur son appareil, un clic suffit pour démarrer le processus d’appairage.

Prix et date de sortie des Honor Earbuds X5

Les Honor Earbuds X5 sont disponibles en blanc uniquement au prix de 59,90 euros. La marque met en place une offre de précommande pour le Honor 90 Lite : il est disponible à 249,90 euros (pour une valeur commerciale de 299,90 euros) avec les Earbuds X5 offerts.

