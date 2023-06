Ce smartphone abordable propose une fiche technique solide, mais attention aux concessions

Honor dévoile les Honor 90 Lite, des smartphones d'entrée de gamme autour de 250 à 300 euros. Capteur 100 mégapixels, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais aussi un écran LCD, tout est affaire de compromis ici.

Honor dévoile le Honor 90 Lite. Pour 300 euros, ce smartphone veut s’adresser à un large public qu’il souhaite conquérir sur une fiche technique relativement complète.

Fiche technique du Honor 90 Lite

Intéressons-nous rapidement sur ce qui semble être intéressant et ce sur quoi nous sommes un peu plus inquiets sur le papier.

Les plus

D’abord, le capteur principal parait plutôt bien équipé pour cette gamme de prix, puisqu’il s’agit d’un 100 mégapixels avec ouverture f/1.9. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 5 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels. On n’attend pas grand-chose de ces deux derniers, mais ils font un peu partie du passage obligé pour ce type de téléphone. Le capteur frontal possède 16 mégapixels.

Autre bonne nouvelle, le téléphone est livré avec 8 Go de RAM (qu’on peut rallonger avec 5 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage. De quoi voir venir. La puce proposée ici est une Dimensity 6020 qu’il conviendra de tester en bonne et due forme.

Les moins

Premier arrêt du côté des inquiétudes, l’écran du Honor 90 Lite est une dalle de 6,7 pouces en 90 Hz, jusque-là aucun souci. Sauf qu’elle puise dans la technologie LCD et non Oled. Face à des smartphones comme les Redmi Note 12 4G et Redmi Note 12 5G, doté d’un écran Oled 120 Hz, ça risque de piquer un peu.

Autre point qui pourrait un peu nous inquiéter, la batterie de 4500 mAh est compatible avec la technologie Supercharge d’Honor, jusqu’à 35 W, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Dernier point qu’il faudra surveiller : si le téléphone est bien livré avec Android 13 (Magic OS 7.1), il n’ira pas plus loin qu’Android 14. Heureusement, les mises à jour de sécurité montent à trois ans sur ce smartphone.

Prix et disponibilités

Une offre de précommande est ouverte du 20 juin au 19 juillet. Le téléphone bénéficie de 50 euros de réduction, et des écouteurs Earbuds X5 sont offerts si vous l’acheter sur le site d’Honor. Voici comment en bénéficier :

Hihonor.com

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction avec le coupon APR9L + les Earbuds X5 offerts, soit 249,90€

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction avec le coupon APR9L + les Earbuds X5 offerts, soit 249,90€ FNAC

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction pour les adhérents FNAC, soit 249,90€

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction pour les adhérents FNAC, soit 249,90€ Darty

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€ Boulanger

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction remise au panier, soit 249,90€ Amazon

À partir de 299,90€ + 50€ de réduction avec le coupon, soit 249,90€

