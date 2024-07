Honor 90 Lite : un bon smartphone 5G pas cher pendant le Prime Day d’Amazon

Smartphone d’entrée de gamme n’est pas synonyme de mauvais smartphone. Et le Honor 90 Lite en est la preuve. Doté d’un capteur de 100 Mpx et d’une fiche technique complète, le smartphone du constructeur chinois vaut le détour. Et il devient encore plus intéressant sur Amazon durant le Prime Day : son prix passe de 299 euros à 189 euros.

Si Honor s’épanouit sur le marché premium, la marque n’en oublie pas ses premières amours, à savoir l’entrée et le milieu de gamme. Et le Honor 90 Lite ne fait que confirmer l’attachement et le savoir-faire du constructeur chinois en matière de smartphone complet et abordable. Car s’il n’est pas dénué de défauts, ce modèle propose des caractéristiques que l’on retrouve habituellement sur des smartphones plus onéreux. Et il devient encore plus alléchant quand son prix est baissé de 100 euros.

Les points forts du Honor 90 Lite

Un design soigné et tout en finesse

Un SoC MediaTek Dimensity 6020

Un capteur principal de 100 Mpx

Lancé à 299 euros, le Honor 90 Lite est désormais proposé à 189 euros sur Amazon durant le Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le [remplacer par le nom du produit]. Le tableau s’actualise automatiquement.

Lite, mais des arguments séduisants

Version abordable de la famille des Honor 90, le Honor 90 Lite dispose d’une fiche technique évidemment placée sous le signe des concessions. Et il fallait au moins ça pour faire baisser son prix. Mais cela ne veut pas dire qu’il est dénué de tout atout, loin de là. À commencer par son design, qui ne fait absolument pas cheap avec son dos irisé arrondi. Un design qui n’est pas sans rappeler celui des précédents iPhone. Enfin, le Honor 90 Lite est léger (180 grammes) et d’une finesse élégante (7,5 mm).

Sur sa face avant, le téléphone ne gagne en revanche aucun point. Malgré une diagonale appréciable de 6,7 pouces et son design sans bordure immersif, le Honor 90 Lite embarque seulement une dalle IPS-LCD comme écran. On se consolera du fait qu’il est Full HD+ et qu’il prend en charge un taux de rafraichissement de 90 Hz. De quoi offrir des animations bien fluides.

Un capteur photo étonnant

C’est au niveau de sa face arrière que le Honor 90 Lite se démarque, avec un capteur photo principal de 100 mégapixels efficace. Un fait plutôt rare sur un smartphone de cette gamme. Quant aux deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ils semblent plutôt anecdotiques. Pour ce qui est des performances de l’appareil, le téléphone peut compter sur une puce MediaTek Dimensity 6020, épaulée de 8 Go de RAM, pour enchainer les tâches du quotidien sans trop de ralentissements.

Autre bon point, l’autonomie du téléphone. Celui-ci est équipé d’une batterie de 4 500 mAh qui lui permet de tenir près de deux jours en usage standard. Gros point fort pour le Honor 90 Lite. À cela se rajoute une compatibilité avec la charge rapide filaire 35W. Certes, ce n’est pas la plus puissante, mais c’est tout de même intéressant. Enfin, côté mise à jour, le téléphone ne passera jamais le cap d’Android 14, mais profitera de trois années de mises à jour de sécurité.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.