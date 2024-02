Honor 90 Lite : un bon smartphone, dès maintenant à 185 € au lieu de 299 €

Avec sa fiche technique complète et surtout son capteur 100 Mpx qui lui permet de se démarquer de la concurrence, le Honor 90 Lite est un smartphone pas cher qui vaut clairement le détour, malgré quelques concessions. Aujourd'hui, on peut même le trouver encore moins cher sur le site de Honor : la marque le propose ainsi à 185 euros au lieu de 299 euros.

Si Honor s’est diversifiée en proposant des smartphones premium comme le récent Honor Magic 6 Pro, la marque chinoise a le plus souvent visé l’entrée et le milieu de gamme. Le Honor 90 Lite est le dernier à être venu étoffer le catalogue de smartphones abordables du constructeur. Un modèle qui n’est certes pas dénué de défauts, mais qui propose tout de même quelques caractéristiques que l’on trouve habituellement sur des smartphones bien plus onéreux. S’il était déjà plutôt accessible, il l’est encore plus actuellement grâce à une réduction de 114 euros.

Les points essentiels du Honor 90 Lite

Un design fin

Un capteur principal de 100 Mpx

Un SoC MediaTek Dimensity 6020

Lancé à 299,90 euros, puis réduit à 199,90 euros, le Honor 90 Lite est désormais proposé à 185,90 euros sur le site de la marque grâce au code promo A7OFF.

« Lite », mais pas allégé en finesse

Le Honor 90 Lite est la version abordable de la famille des Honor 90. On s’attend donc forcément à quelques concessions sur la fiche technique pour maintenir un prix contenu. Pour autant, le smartphone n’est pas dénué d’atouts, à commencer par son design, qui ne fait heureusement pas cheap avec son dos irisé agréable, mais aussi avec ses tranches plates et ses angles arrondis, qu’il partage d’ailleurs avec les récents iPhone. Le smartphone fait aussi preuve d’élégance avec son épaisseur qui ne dépasse pas 7,5 mm et son poids qui n’excède pas les 180 g.

Le Honor 90 Lite ne parvient toutefois pas à briller avec son écran. Malgré sa diagonale appréciable de 6,7 pouces et son design sans bordures bien immersif, la dalle n’est pas AMOLED, mais seulement IPS-LCD, avec tout de même du Full HD+. On se consolera avec le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui promet des animations bien fluides.

Un capteur de 100 Mpx, tout de même

C’est au dos du smartphone que l’on retrouve le véritable atout du Honor 90 Lite. Ce dernier est en effet équipé d’un capteur photo principal de 100 mégapixels, ce qui est plutôt rare sur un smartphone affiche à un tel prix. Il est aussi accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels, lequel est probablement anecdotique. Côté performances, le Honor 90 Lite peut compter sur une puce MediaTek Dimensity 6020, épaulée par 8 Go de RAM et compatible 5G, qui devrait permettre d’enchaîner les tâches classiques sans trop de ralentissements.

Enfin, côté autonomie, le Honor 90 Lite embarque une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la technologie Supercharge d’Honor jusqu’à 35 W. Notez par ailleurs que si le smartphone est bien livré avec Android 13 (Magic OS 7.1), il n’ira pas plus loin qu’Android 14. Heureusement, les mises à jour de sécurité montent à trois ans sur ce smartphone.

