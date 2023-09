Seulement 350 € pour un smartphone + une tablette pendant les French Days

Les French Days permettent réellement de faire de bonnes affaires. Il est par exemple possible d'acquérir le récent Honor 90 Lite, ainsi que la tout aussi récente Honor Pad X9, pour seulement 359 euros sur le site de Honor au lieu de 449 euros.

Pendant ces French Days, il est possible de dénicher des packs de produits tech récents au prix réellement avantageux. C’est par exemple le cas chez Honor, qui propose sur son site un kit qui devrait intéresser les budgets restreints : pour moins de 360 euros, vous pourrez ainsi acquérir le smartphone d’entrée de gamme Honor 90 Lite ainsi que la tablette Android Honor Pad X9.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Honor

Un smartphone abordable avec un capteur photo 100 Mpx

Une tablette avec un écran FHD+ et 120 Hz

De bons rapports performances/prix

Alors que l’ensemble reviendrait normalement à 449,80 euros, le pack comprenant un Honor 90 Lite et une tablette Honor Pad X9 est désormais proposé à 359,80 euros sur le site de Honor. Sur la page du Honor 90 Lite, il vous faudra simplement cocher la Honor Pad X9 dans l’onglet « Produits recommandés ».

Un smartphone lite avec quelques très bons arguments

Le Honor 90 Lite étant la version abordable de la récente famille des Honor 90, quelques concessions sur la fiche technique ont été faites par rapport aux déclinaisons plus premium. Pour autant, ce smartphone marque quelques bons points, notamment pour son design élégant tout en finesse, puisque son épaisseur ne dépasse pas 7,5 mm et son poids n’excède pas les 180 grammes. La prise en main devrait donc être des plus agréables. En revanche, le Honor 90 Lite ne parvient pas à briller avec son écran. Malgré sa diagonale appréciable de 6,7 pouces et son design sans bordures, la dalle n’est pas AMOLED, mais seulement IPS-LCD. Heureusement, le taux de rafraîchissement de 90 Hz, soit l’assurance d’une navigation bien fluide, lui permet de remonter la pente.

C’est au dos du smartphone qu’on trouve le réel atout du Honor 90 Lite, à savoir son capteur principal de 100 mégapixels, ce qui est plutôt rare sur un smartphone affiche à un tel prix. Il est aussi accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels, lequel est probablement anecdotique. Côté performances, le Honor 90 Lite peut compter sur une puce MediaTek Dimensity 6020, épaulée par 8 Go de RAM et compatible 5G, qui devrait permettre d’enchaîner les tâches classiques sans trop de ralentissements. Le smartphone intègre enfin une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide à 22 W.

Une tablette à l’écran bien fluide

La Honor Pad X9 qui accompagne ici le Honor 90 Lite ne fait clairement pas partie des petits formats avec son écran de 11,5 pouces, ce qui est plutôt considérable pour une tablette. Cela ne l’empêche toutefois pas d’être fine et légère (495 grammes), ce qui facilite grandement sa prise en main. On a par ailleurs droit à un écran IPS-LCD, encadré de fines bordures, en définition Full HD+ (2000 x 1200 pixels) et avec un ratio corps/écran de 86 %, soit un bon résultat pour profiter d’une immersion suffisante. Le véritable avantage de cette dalle reste bien sûr son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet une fluidité excellente dans tous les usages. Petit bémol tout de même pour la luminosité un peu moindre.

La tablette est en outre propulsée par un processeur Qualcomm Snapdragon 685, gravé en 6 nm et associé à 4 Go de RAM, qui est un modèle d’entrée de gamme. Si la Honor Pad X9 peut gérer du multitâche ainsi que des tâches simples, les jeux gourmands qui demandent davantage de ressources ne pourront pas tourner de la meilleure des manières. Enfin, la tablette est livrée sous Android 13 avec l’interface MagicOS 7.1 de la marque. Enfin, la batterie de 7 250 mAh assurerait une autonomie d’environ 13 heures en lecture vidéo.

