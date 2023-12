Honor 90 : cette baisse de prix à l’approche de Noël le rapproche du sapin

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Honor a une bonne idée de cadeaux avec une belle promotion sur son Honor 90. Ce photophone équipé d'un énorme capteur photo de 200 mégapixels est disponible à moins de 500 euros pendant les prochains jours.

Offrir un nouveau smartphone à Noël, c’est la garantie de faire plaisir à ses proches. Mais encore faut-il opter pour le bon modèle. Dévoilés cet été et immédiatement salués pour leur design premium et leur surprenant appareil photo de 200 et 100 mégapixels, les Honor 90 et 90 Lite sont parmi les modèles stars de cette fin d’année.

Déjà reconnus pour leur excellent rapport équipements-prix, ces deux photophones deviennent encore plus abordables à l’approche des fêtes sur la boutique en ligne HiHonor :

le Honor 90 est à 499,90 euros au lieu de 599 euros, avec un bracelet connecté Honor Band 7 offert ;

le Honor 90 Lite est à 249,90 euros au lieu de 299,90 euros, avec une paire d’écouteurs sans-fil Earbuds X5 offerte.

Honor 90 : minceur record et le champion de la photo

On se dit souvent qu’il faut avoisiner les 1000 euros pour acheter à un bon photophone. Chez Honor ce n’est franchement pas le cas. La marque a dévoilé en juillet dernier son Honor 90 à seulement 599 euros.

Non seulement ce smartphone profite d’un design soigné (seulement 7,8 mm d’épaisseur !) avec des finitions premium jusqu’aux abords des capteurs, mais en plus, il est hautement équipé en matière de photographie puisqu’il peut prendre des clichés avec une définition de 200 mégapixels.

En complément de ce capteur à la définition énorme, Honor a opté pour un second capteur de 12 mégapixels dédié à la fois aux prises de vue à ultra grand-angle et à la macrophotographie (2,5 cm), ainsi qu’un troisième de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Le tout est agrémenté d’un traitement de l’image avancé, procurant des clichés nets et lumineux même de nuit.

Et alors que la plupart des smartphones premium se limitent au mieux à 32 mégapixels à l’avant, le Honor 90 bénéficie d’une caméra frontale de 50 mégapixels. Vous ne pourrez pas en vouloir à son futur propriétaire d’enchaîner les selfies et les vidéos TikTok !

Un espace de stockage de 256 Go et 12 Go de mémoire vive

Pour le reste de la fiche technique, Honor n’a délaissé aucun détail. Alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et par 12 Go de mémoire vive, le Honor 90 offre un bon niveau de performance.

L’autonomie fait aussi partie des atouts de ce téléphone. Le Honor 90 peut tenir une journée avec une charge complète grâce à sa grosse batterie de 5000 mAh. Et au besoin, celle-ci fait rapidement le plein grâce à la charge rapide 66 W.

Avec une telle configuration, la marque a aussi pensé aux sérivores et aux gamers. Car en plus d’être puissant, le Honor 90 dispose d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En dépit de tous ses atouts, le Honor 90 reste très abordable. Jusqu’au 31 décembre, ce smartphone est affiché à 499,90 euros au lieu de 599 euros sur la boutique en ligne HiHonor et s’accompagne en cadeau d’un bracelet connecté Band 7 d’une valeur de 59,90 euros.

À noter que certains revendeurs comme Fnac et Darty proposent aussi le Honor 90 à 499,90 euros, mais sans le Band 7 offert.

Honor 90 Lite : le bon compromis à prix plancher

Officialisé en juin dernier, le Honor 90 Lite constitue une bonne alternative pour faire plaisir à ses proches à Noël sans avoir à vider ses plans d’épargne. Pour à peine 249,90 euros, Honor vous permet d’accéder à un smartphone à la fois beau et polyvalent.

Le Honor 90 Lite profite d’une belle diagonale de 6,7 pouces, idéale pour suivre ses séries préférées ou jouer en ligne. D’ailleurs, grâce à son SoC MediaTek Dimensity 6020 et ses 8 Go de RAM extensibles virtuellement jusqu’à 13 Go en utilisant la mémoire de stockage du téléphone, le Honor 90 Lite peut faire tourner la plupart des titres phares du moment.

En matière de photo, ce modèle n’égale peut-être pas le modèle standard, mais il dispose tout de même d’un premier capteur de 100 mégapixels, d’un second de 5 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et d’un dernier de 2 mégapixels pour la macro. La configuration photo est donc relativement complète.

Petit bonus : le Honor 90 Lite jouit de la fonctionnalité Honor Cut, un outil très pratique pour éditer ses vidéos comme un Pro et les partager en un clic sur les réseaux sociaux.

Jusqu’au 31 décembre, Honor propose ce smartphone à seulement 249,90 euros au lieu de 299,90 euros et vous offre en prime une paire d’écouteurs intra-auriculaires Honor Choice Earbuds X5 à réduction active de bruit d’une valeur de 49,90 euros.

Vous pouvez également obtenir le Honor 90 Lite à 249,90 euros chez certains revendeurs comme Fnac et Darty.