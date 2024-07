249 €, c’est le super prix soldé de ce pack Honor 200 Lite + écouteurs sans fil

L'un des packs les moins chers et les plus intéressants de ces soldes d'été, c'est probablement celui qui réunit le smartphone Honor 200 Lite et les écouteurs Honor Earbuds X5. Le tout revient à 249 euros à la Fnac et chez Darty au lieu de 379 euros.

Les packs de produits tech phares d’une marque sont toujours de bonnes options, d’autant plus qu’ils sont souvent proposés à des prix réduits et donc plus facilement recommandables. C’est le cas de l’actuel pack comportant le récent smartphone Honor 200 Lite, fin et léger, ainsi que les écouteurs sans fil Honor Earbuds X5, équipés de la réduction de bruit active. Pendant ces soldes d’été, ce pack est présenté à moins de 250 euros, ce qui en fait une super affaire.

Que trouve-t-on dans ce pack Honor ?

Un smartphone fin et léger…

… avec écran AMOLED de 6,7 pouces

Des écouteurs sans fil endurants et avec réduction de bruit active

Le Honor 200 Lite a été lancé à 329 euros, contre 59 euros pour les Honor Earbuds. Mais dans un pack, les deux produits peuvent vous revenir à 249 euros, au lieu de 379 euros à la Fnac et chez Darty.

Un smartphone tout léger

« Un design unique, léger, fin ». Voici comment Honor présentait son Honor 200 Lite à sa sortie, en avril dernier. Il faut dire qu’avec son poids plume de 166 grammes et son épaisseur de 6,78 mm seulement, ce smartphone promet d’être très agréable en main, même plus que ses concurrents que sont les Samsung Galaxy A35, Nothing Phone (2a) ou encore Honor 70. Du côté de l’écran de 6,7 pouces, on a droit à une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels) et en format 20.1:9. Contrastes infinis, noirs profonds… Tout y est. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permet au smartphone d’offrir une excellente fluidité. Pour ce prix, c’est un très bon point.

Côté performances, la marque a opté pour un SoC Dimensity 6080 de MediaTek épaulé par 8 Go de RAM. D’après les benchmarks, il serait un peu plus puissant qu’un Snapdragon 685, mais celui-ci n’était déjà pas très vigoureux. Gardez en tête que si le smartphone devrait proposer des performances plaisantes pour des tâches simples, il se révèlera un peu limité pour les jeux gourmands. Concernant sa partie photo, le Honor 200 Lite est équipé d’un capteur principal grand-angle de 108 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un capteur macro anecdotique de 2 Mpx. Enfin, une batterie de 4 500 mAh est de la partie ainsi qu’une charge dite « rapide » de 35 W.

Des écouteurs endurants et isolants

Les Honor Earbuds X5, lancés au même moment que le Honor 90 Lite, intègrent la réduction de bruit active. Bien sûr, à ce prix, nous ne pouvons pas trop en attendre, mais cet ANC devrait suffire pour au moins réduire les bruits environnants lors des appels. Le Bluetooth multipoint est par ailleurs de la partie, ce qui est une belle surprise au vu du prix de vente initial. Côté audio, les écouteurs embarquent un diaphragme de 13,4 mm et l’expérience audio peut être personnalisée à l’aide de quatre préréglages accessibles depuis l’application Honor AI Space, comme « Bande originale » ou encore « Basse profonde ». Notez aussi qu’il est possible de retrouver ses écouteurs grâce à l’application, en les faisant sonner.

L’un des principaux atouts de ces Honor Earbuds X5, c’est leur autonomie. En effet, le constructeur annonce 27 heures d’utilisation avec le boîtier de charge. Côté recharge, il est possible de récupérer trois heures d’écoute en 10 minutes de charge dans le boîtier.

