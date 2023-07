Honor Pad X9 : du 120 Hz sur une tablette Android à 250 euros

Aux côtés des Honor 90 et 90 Lite, le constructeur chinois annonce une nouvelle tablette tactile sous Android : la Honor Pad X9. Sa promesse qui nous semble la plus intéressante : un écran 120 Hz, pour 250 euros.

Ce 6 juillet, Honor organisait une conférence à Paris pour officialiser la série 90, avec les Honor 90 et Honor 90 Lite. Mais la marque ne s’arrête pas là : elle lance également sa deuxième tablette tactile lancée en France après la Honor Pad 8. Découvrons la Honor Pad X9, proposée à 250 euros, évolution de la Pad 8 de l’année dernière.

Un écran tactile de 11,5 pouces qui promet

La Honor Pad X9 propose un écran de 11,5 pouces avec une définition FHD de 2000 par 1200 pixels. Le constructeur annonce une couverture de 100 % du sRGB et l’affichage de 1,07 milliard de couleurs. Le tout avec un rapport-écran/corps de 86 %.

Là où la Pad X9 semble se démarquer des autres tablettes Android du marché comme l’Oppo Pad Air ou encore la Redmi Pad, c’est sur son taux de rafraîchissement. Jusqu’à 120 Hz sur cet écran : si ce sera compliqué de faire tourner des jeux gourmands sur cet appareil, ce sera agréable pour des animations fluides. Toutefois, la luminosité maximale de 400 cd/m² ne sera pas optimale pour de la lecture en toutes conditions lumineuses.

Un écran dont on pourra profiter avec six haut-parleurs dits « multidirectionnels », puisque la marque promet un son à 360 degrés et du stéréo. Un algorithme d’amélioration des voix humaines est présent pour les accentuer.

Android 13 et MagicOS 7.1 pour la Honor Pad X9

Cette tablette tactile est d’une épaisseur assez fine de 6,9 mm pour un poids total de 495 grammes. Un châssis qui contient une batterie de 7250 mAh.

Elle est livrée sous Android 13 via la surcouche MagicOS 7.1 du fabricant. Le tout fonctionne grâce à un SoC de Qualcomm, le Snapdragon 685 gravé en 6 nm, quand la Pad 8 de l’année dernière avait le Snapdragon 680. Une légère évolution sur ce point donc. Une seule capacité de stockage sur la Honor Pad X9 : 128 Go, ce qui est classique dans cette gamme.

Prix et disponibilité de la Honor Pad X9

La Honor Pad X9 est déjà disponible au prix de 249,90 euros sur la boutique officielle du constructeur, dans un unique coloris gris.

