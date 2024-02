À moins de 200 €, ce pack tablette + écouteurs sans fil est le meilleur deal du week-end

Pour un temps limité, Honor propose une excellente affaire sur son site officiel. En plus d'une réduction sur sa tablette Honor Pad X9, le constructeur chinois met en promotion plusieurs de ses accessoires dont ses nouveaux écouteurs sans fil, les Honor Choice Earbuds X5. Ensemble, ces deux produits ne valent plus que 199,31 euros au lieu de 239,80 euros.

Certains constructeurs proposent des packs de plusieurs de leurs produits phares à prix réduit et ces deals sont parfois les plus intéressants. C’est le cas de Honor qui propose en ce moment ce combo parfait pour les personnes peu fortunées et justement à la recherche d’une tablette tactile pas chère. La Honor Pad X9 et les Honor Choice Earbuds X5 disponibles depuis ce 16 février sont actuellement disponibles pour moins de 200 euros en boutique officielle à l’aide de réductions et d’un code promo.

Au lieu de 239,80 euros habituellement, le pack Honor Pad X9 + Honor Choice Earbuds X5 est maintenant disponible en promotion à 199,31 euros en boutique officielle. Pour en profiter, il suffit d’ajouter la Pad X9 et les Choice Earbuds X5 dans son panier et de rentrer le code promo A5OFF.

La Honor Pad X9, une grande tablette à un bon rapport qualité-prix

Avec sa diagonale de 11,5 pouces, la Honor Pad X9 rentre dans la catégorie des grandes tablettes mais elle est aussi l’une des plus fines avec son épaisseur de 6,9 mm, ce qui assure une bonne prise en main. À l’avant, on retrouve un écran qui occupe 86 % du corps et encadré de fines bordures. Cette dalle IPS-LCD est en définition Full HD+ (2 000 x 1 200 pixels) et propose un excellent taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est parfait pour profiter d’une bonne fluidité dans tous les usages.

Dans le châssis, on retrouve un Qualcomm Snapdragon 685 gravé en 6 nm et associé à 4 Go de RAM. Ce SoC est un modèle d’entrée de gamme, il suffit pour un usage basique comme naviguer sur Internet ou regarder une série en streaming, mais il ne faut pas compter sur lui pour faire tourner les jeux gourmands du Play Store dans de bonnes conditions. Enfin, le constructeur chinois annonce une autonomie de 13 heures en lecture vidéo grâce à une batterie de 7 250 mAh.

Les Honor Choice Earbuds X5, de nouveaux écouteurs pas chers avec ANC

Malgré leur design classique, dont les pattes ne manquent pas d’ailleurs de rappeler les AirPods d’Apple, les Honor Choice Earbuds X5 promettent une expérience d’écoute impeccable grâce à plusieurs technologies. Pour commencer, ces true wireless sont compatibles avec la dernière norme Bluetooth 5.3 pour un minimum de latence et de perte et prennent en charge les codecs AAC et SBC. La réduction de bruit active peut atteindre les 30 dB et nous avons aussi un mode transparence.

Légers et confortables, ces écouteurs sans fil ne manquent pas d’être un minimum résistants avec leur certification IP54, ils sont ainsi protégés de la pluie, de la transpiration, mais pas de l’immersion. À l’intérieur, les transducteurs de 10 mm promettent un son équilibré et clair avec une mise en avant des basses. Enfin, le constructeur chinois annonce une autonomie de 9 heures par charge sans l’ANC est une durée totale de 35 heures grâce aux charges fournies par le boîtier.

