Avec moins de 200 €, quelle tablette pas chère choisir entre Xiaomi et Honor ?

Les tablettes à prix contenu se sont multipliés sur le marché. Si vous en chercher une, la Xiaomi Redmi Pad SE et la Honor Pad X9 sont proposés à moins de 200 euros, mais reste à savoir laquelle est faite pour vous ? Nous allons tenter de vous aider à faire votre choix à travers ce comparatif.

Le marché des tablettes connaît un regain d’intérêt, et certains constructeurs conçoivent de plus en plus de modèles Android abordables. Difficile donc de s’y retrouver parmi ses nouvelles références et si vous souhaitez en faire l’acquisition, nous avons déniché deux modèles qui sont susceptibles de vous plaire.

On a Xiaomi qui propose sa Redmi Pad SE. Il s’agit d’une tablette entrée de gamme qui se concentre sur l’essentiel à un tarif accessible. Du côté de la concurrence, Honor a récemment sorti sa Pad X9, une ardoise sous Android, elle aussi à un prix avantageux. Ces deux références se trouvent actuellement en promotion. Si vous ne savez pas laquelle choisir, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les tablettes en promotion

Des tablettes soignées et ultra-fluide

Esthétiquement, les deux tablettes font dans le classique, et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en aluminium sobre. Les deux possèdent des tranches prononcées, et tiennent bien en main, même si la Honor Pad X9 frôle les 500 g, contre 478 g pour la Redmi Pad SE. Les deux tablettes proposent une diagonale de 11 pouces, mais c’est sur celle de Honor que vous aurez droit à une meilleure fluidité.

Elle s’appuie sur une dalle IPS LCD en définition Full HD+ (2000 × 1200 pixels) et est doté de bordures fines pour favoriser l’immersion dans votre contenu. Le meilleur réside ici dans le taux de rafraîchissement : 120 Hz, ce qui rendra la navigation et le visionnage de séries plus agréable. La marque a fait quelques efforts sur la partie audio puisqu’elle a doté la tablette de six haut-parleurs promettant un son multidirectionnel. Sur la Redmi Pad SE, même si elle utilise une dalle LCD en FHD+ (1920 × 1 200), l’écran est de bonne facture et suffit pour regarder des contenus vidéos, ou lire la presse, par exemple. Le constructeur se rattrape en proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. La Pad SE prend aussi en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio.

De petites performances, mais une bonne autonomie

Pour fonctionner efficacement, la Xiaomi Redmi Pad SE s’appuie sur une puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle n’est clairement pas la plus puissante du marché, la tablette répondra à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13. De son côté, la Honor Pad X9 s’appuie sur la puce Qualcomm Snapdragon 685, associé à 4 Go de RAM. Une puce légèrement plus puissante, mais qui reste un modèle d’entrée de gamme… Si elle se montre suffisante pour du multitâche en usage basique et du divertissement, cela risque d’être plus compliqué pour les jeux demandant plus de ressources. Cette ardoise tactile est livrée sous Android 13 avec l’interface MagicOS 7.1.

Sur la partie autonomie, Xiaomi fait mieux que son rival en intégrant une batterie plus grosse, soit 8 000 mAh contre 7 250 mAh pour celle d’Honor. Nous n’avons pas pu tester ce modèle, mais la Redmi Pad oui et il s’avère qu’elle dispose de la même batterie. Elle a pu tenir près de vingt heures en lecture vidéo. Son endurance en fait même un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger. On peut donc en déduire que la version SE devrait proposer la même prestation. Pour la recharge, il faudra être patient, il faut deux heures pour que la batterie se remplisse entièrement avec le chargeur de 18 W. Quant à Honor, il promet une autonomie d’environ 13 heures en lecture vidéo. En théorie, vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans problème pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. En revanche, la marque ne spécifie pas d’information sur la recharge.

Conclusion : Xiaomi ou Honor, quelle tablette choisir ?

Ces deux tablettes partagent des traits communs qui les rendent recommandables toutes les deux. Il en est même difficile de les départager tant elles se rejoignent sur certains points. La Honor Pad X9 a néanmoins un petit avantage qui peut surement changer la donne face à sa concurrente.

La Honor Pad X9 a droit à une meilleure définition et des bordures fines pour profiter d’une immersion suffisante. Le véritable avantage de cette dalle reste bien sûr son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet une fluidité excellente dans tous les usages. Et même si sa batterie est plus petite, vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée.

Cela ne nous empêche pas de recommander la Redmi Pad SE de Xiaomi. Elle plaira pour son autonomie solide et son écran correct à 90 Hz, parfait pour la lecture de la presse et de contenus vidéos. Et, si vous possédez déjà un produit de la marque, vous ne serez pas perdu.

Si les deux tablette de Xiaomi et Honor ne vous ont pas convaincues, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

