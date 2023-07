Honor 90 : un capteur de 200 Mpx et une belle luminosité à 600 euros

Honor lance ce jour sa série Honor 90, avec un modèle du même nom ainsi qu'un modèle moins cher, le Honor 90 Lite. Tour d'horizon de ce que va offrir le nouveau fleuron de la marque dans ses séries numérotées.

L’année dernière sortait le Honor 70 en France : situé dans le milieu de gamme, il avait beaucoup de concurrence et s’en était pas mal sorti. Si le Honor 80 est sorti en Chine, il n’est pas arrivé jusque chez nous. Ce n’était que partie remise puisque la marque revient avec le Honor 90 et le Honor 90 Lite. Penchons-nous sur le premier modèle.

Un Honor 90 avec un capteur de 200 Mpx prometteur

Ce qu’on remarque immédiatement sur la fiche technique de ce smartphone Honor, c’est son capteur principal : il s’agit d’un capteur photo de 200 Mpx (f/1.9). De quoi promettre des clichés bien définis, remplis de détails, même pris de loin, et avec des photos de nuit plus lumineuses.

Côté vidéo, on a de quoi filmer en 4K. Le mode multi-vidéo, permettant de filmer à la fois à l’avant et à l’arrière, est toujours présent. De l’autre côté en selfie, c’est une caméra de 50 Mpx qu’on trouve avec un angle de vue de 100°.

Le constructeur met en avant également le mode portrait du capteur principal. Pour la première fois, on y a droit en x1 (équivalent 23 mm) et x2 (équivalent 46 mm). La photo est épaulée avec un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx (f/2.2, 112°), qui permet aussi de faire de la macro à 2,5 cm de distance, contre 3,5 cm l’année dernière. Enfin, on trouve un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx (f/2.4) sur le Honor 90.

Un écran Amoled 120 Hz qui envoie du lourd

Les côtés gauche et droit du smartphone sont légèrement incurvés, du type « piscine à débordement », comme d’habitude sur les grandes séries de la marque. D’une diagonale de 6,7 pouces classique, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais aussi et surtout une luminosité maximale de 1600 cd/m². Cela promet une belle luminosité même en plein soleil, afin de lire aisément sur le Honor 90. Le fabricant annonce une couverture de 100% du DCI-P3 ainsi qu’une résolution de 435 ppp.

Pour alimenter le tout, on a une batterie de 5000 mAh, qui peut se recharger à une puissance maximale de 66 W. Sur la partie hardware, on trouve un SoC Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm gravé en 4 nm, 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Le Honor 90 est livré avec Android 13 et l’interface MagicOS 7.1.

Prix et disponibilité du Honor 90

Le Honor 90 sera lancé officiellement le 19 juillet prochain dans les coloris noir, vert et argent (sur la boutique Honor uniquement). Deux versions sont disponibles :

L’une avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 549 euros ;

L’autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 599 euros.

Des précommandes sont déjà ouvertes et permettent d’acheter le smartphone avec une réduction de 100 euros ainsi que des écouteurs Honor Earbuds 3 Pro offerts.

