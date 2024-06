HONOR 200 Pro : 3 bonnes raisons de se l’offrir au meilleur prix (il ne reste que quelques heures pour en profiter)

Le HONOR 200 Pro est encore disponible avec sa généreuse offre de précommande, mais cela ne va pas durer. Dès le 26 juin, elle aura disparu et, avec elle, la myriade de cadeaux qui l’accompagne. Voici trois bonnes raisons de ne pas laisser passer cette occasion en or.

Le tout dernier smartphone de HONOR a été annoncé il y a à peine quelques semaines et il fait déjà sensation. Entre la qualité de son écran, son module photo et sa fiche technique impeccable pour un prix contenu, le HONOR 200 Pro coche toutes les cases. Voici trois raisons pour lesquelles vous devriez vous intéresser à ce smartphone premium.

Découvrez le HONOR 200 Pro en précommande APR2P

Raison numéro 1 : son offre de précommande est (quasi) imbattable

Parmi les bons points de ce nouveau HONOR 200 Pro, sa très généreuse offre de précommande lui octroie un avantage significatif face à ses concurrents. Jusqu’au 25 juin à 23h59, soit pendant encore quelques heures seulement, il voit déjà son prix baisser de 100 euros avec le code APR2P. Mais ce n’est pas tout. À cette promotion, il faut également ajouter une HONOR Watch GS 3 et un casque Marshall Major IV offerts ainsi qu’un bonus de reprise de votre ancien smartphone de 80 euros. Mis bout à bout, ces quatre avantages représentent un gros montant.

Raison numéro deux : son module photo performant

Ces dernières années, HONOR a assis sa réputation en lançant des photophones de qualité sur le segment premium. Avec le HONOR 200 Pro, la marque se distingue sur la photographie de portrait. Ce modèle, doté d’un capteur principal de 50 mégapixels, permet de réaliser des photos avec un rendu professionnel, fruit d’une collaboration avec le renommé studio Harcourt.

Les algorithmes de correction utilisés par le constructeur assurent un détourage précis des sujets, sans négliger les détails sur lesquels d’autres smartphones sont souvent en difficulté, comme les mèches de cheveux. Le mode Harcourt joue également sur une colorimétrie légèrement désaturée (ou noir et blanc au choix) et un subtil vignettage pour apporter une touche supplémentaire à vos images.

Pour accompagner ce capteur principal de 50 mégapixels, le HONOR 200 Pro est également équipé :

d’un capteur de 12 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle ;

d’un capteur de 50 mégapixels équipé d’un téléobjectif.

À l’avant, le capteur selfie propose une définition de 50 mégapixels pour réaliser vos meilleurs autoportraits.

Raison numéro 3 : sa fiche technique est impeccable

Au-delà de la performance de sa partie photo, le HONOR 200 Pro possède bien d’autres atouts. Son design d’abord, fin et élégant, procure une excellente préhension. Son bel écran de 6,78 pouces ensuite, classé numéro un de la catégorie « high-end » par DXOMARK, qui offre un taux de rafraichissement de 120 Hz.

On retrouve par ailleurs une très généreuse configuration de 12 Go de RAM avec la présence d’un puissant Snapdragon 8s Gen 3. En termes de stockage, HONOR met les petits plats dans les grands et propose une configuration unique de 512 Go. Une quantité généreuse et rare sur le marché pour des smartphones à ce tarif. Le HONOR 200 Pro vient par ailleurs livré avec MagicOS 8 qui repose sur Android 14.

Avec une batterie de 5 200 mAh, l’autonomie du HONOR 200 Pro est assurée pendant plus d’une journée. Le smartphone bénéficie par ailleurs de la charge rapide 100 W en filaire et 66 W en sans fil. De quoi passer de 0 à 100 % en moins de 45 minutes.

Jusqu’au 25 juin 2024, le HONOR 200 Pro est en précommande et profite d’une offre alléchante avec 100 euros de remise immédiate avec le code APR2P, une HONOR Watch GS 3 et un casque Marshall offerts et un bonus de reprise de votre ancien smartphone allant jusqu’à 80 euros. Le HONOR 200 Pro est par ailleurs disponible chez tous les partenaires comme Orange.