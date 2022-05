HP Spectre x360 13.5 et 16 : la marque dévoile ses nouveaux fleurons 2-en-1

HP annonce une nouvelle gamme de PC portables. Au sommet des appareils, on trouve la gamme HP Spectre.

HP est à la fois l’un des historiques du marché, mais aussi l’un des plus gros constructeurs au monde. La firme profite du printemps pour dévoiler une nouvelle gamme de référence. Les fleurons de la gamme sont sans aucun doute les nouveaux HP Spectre X360 13,5 et 16 pouces.

HP Spectre x360 13,5 pouces : Windows 11, Intel 12e génération et écran Oled

On commence par le HP Spectre x360 et son châssis proposant 1,7 cm d’épaisseur pour un poids de 1,3 kg sur la balance. C’est donc un poids plume du marché qui va intégrer très logiquement la série U à basse consommation des processeurs Intel Core de 12e génération (Intel Core i5-1235U ou i7-1255U).

HP propose de nombreuses configurations pour ce produit avec notamment trois dalles différentes de 13,5 pouces : une LCD IPS 1920 x 1280 pixels 100% sRGB 1000 nits, une LCD IPS 1920 x 1280 pixels 100% sRGB 400 nits et une Oled 3000 x 2000 pixels HDR 500 nits 100% DCI-P3. Pour la mémoire ça pourra aller de 8 à 32 Go de LPDDR4X-4266 MHz et pour le stockage de 512 Go à 2 To de SSD PCIe 4.0. Le PC intègre également une batterie de 66 Wh, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

La marque propose toutes les fonctionnalités de sécurité et de vie privée qu’on lui connait, notamment un raccourci pour forcer la fermeture de la caméra et la désactivation du microphone. L’une des configurations d’écran promet aussi des angles de visions plus resserrés pour empêcher des regards trop curieux de lire votre écran. Évoquons également la double compatibilité Windows Hello du PC avec un lecteur d’empreintes et une caméra 5MP infrarouge capable de faire de la reconnaissance de visage.

La connectique repose sur 2 ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB Type-A 10 Gb/s, un lecteur de micro SD et un port jack 3,5 mm. HP intègre également un stylet rechargeable pour la prise de note.

HP Spectre x360 16 pouces : plus de puissance avec Intel Arc

HP a également présenté le Spectre x360 16 pouces avec un châssis plus imposant, 2 cm d’épaisseur pour 2 kg. Le gain en volume permet évidemment à HP de proposer une configuration plus musclée. On est désormais avec des processeurs Intel Core série P ou H : Intel Core i5-1260P ou i7-12700H. Surtout, le processeur est désormais épaulé en option par une puce graphique dédiée, Intel Arc A370M. La RAM va de 32 à 64 Go et le stockage de 512 Go à 2 To.

La marque propose à nouveau trois dalles différentes, mais qui suivent les mêmes caractéristiques que la version 13,5 pouces en ajustant la définition : 3072 x 1920 pixels pour les deux premières et 3840 x 2400 pixels pour la dalle Oled. La connectique évolue aussi pour gagner un port d’alimentation dédiée et un port HDMI 2.1. La batterie passe à 83Wh avec un chargeur de 90 ou 135W, on imagine selon que l’on choisit la puce graphique dédiée ou non.

Lancement dès le mois de mai aux États-Unis

HP annonce que le Spectre x360 sera disponible dès le 19 mai aux États-Unis à partir de 1249,99 dollars pour la version 13,5 pouces et 1649,99 dollars pour la version 16 pouces.

