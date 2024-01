Avec ses nouveaux PC portables, HP pourrait presque nous convaincre de l’utilité de l’IA dans nos PC

Comme d'autres constructeurs, HP a annoncé de nouveaux PC portables boostés à l'IA lors du CES 2024. Ces HP Spectre x360 promettent d'être des machines qui s'adaptent intelligemment à leurs utilisateurs.

IA. Vous entendez ce sigle partout, vous le lisez partout, y compris sur Frandroid. On vous en parle notamment sur tous les PC portables qui devraient sortir en 2024 dans le commerce, alors que chaque marque vous promet des ordinateurs intelligents qui changeront votre façon de travailler.

Si pour le moment, on attend encore de voir, on profite du CES de Las Vegas pour éplucher les annonces et voir comment chaque constructeur exploite l’IA dans ses machines. C’est notamment le cas de HP qui vient d’annoncer sa nouvelle gamme de PC portables Spectre en insistant grandement sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans le système.

HP Spectre : l’IA au service de l’expérience utilisateur

Avec ses nouveaux HP Spectre x360 en 14 et 16 pouces, le constructeur promet « les PC portables les plus adaptatifs au monde avec technologie IA intégrée ». Concrètement, cela veut dire que votre PC pourra adapter ses paramètres en fonction de son environnement et de votre usage.

Ainsi, la machine pourra assombrir son écran selon qu’on le regarde ou non, se verrouiller automatiquement dans un lieu public lorsque l’utilisateur éloigne ou encore adapter sa fréquence de rafraichissement selon l’application.

Mais le plus intéressant, on l’avait déjà évoqué lors d’une démonstration de Dell en décembre, c’est la capacité de l’ordinateur d’optimiser automatiquement ses performances et son refroidissement selon les applications lancées, mais aussi le placement de l’ordinateur et son niveau de batterie.

Si pour Microsoft, l’avenir de Windows passera par Copilot, son chatbot IA intégré au système, les constructeurs pourront proposer leurs propres solutions logicielles. C’est le cas de HP qui, avec Superpower, offre un « assistant IA personnel ».

Celui-ci fonctionnera en local sur le PC, accéléré grâce au NPU (unité de traitement neuronal) et pourra se souvenir de toutes les actions que vous effectuez sur votre PC et tous les contenus que vous créez pour s’y référer en cas de besoin.

Un concentré de puissance dans un Ultrabook

HP n’a pas délaissé la fiche technique de ses PC portables Spectre en incluant sans surprise les dernières puces Intel Core Ultra ainsi qu’une carte graphique (en option) Nvidia GeForce RTX 4050 pour la version 16 pouces. Ces machines étant dédiées aux professionnels et créatifs, cela devrait amplement être suffisant.

L’écran reste évidemment Oled, et tactile, offrant un pic de luminance à 500 cd/m² en HDR dans une définition 2,8K (2880 x 1800 pixels) et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Il sera aussi possible de choisir une dalle IPS pour gagner un peu sur la facture.

Et ce n’est pas le cas pour tous les PC portables annoncés au CES, ces nouveaux HP Spectre x360 sont compatibles Wi-Fi 7 tout en promettant jusqu’à 17 heures d’autonomie.

Ces deux modèles seront commercialisés ce mois-ci au prix de 1499 dollars pour le modèle 14 pouces et 1599 dollars pour le modèle 16 pouces (prix en euros à venir).