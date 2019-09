HP renouvelle présente une nouvelle génération de Spectre x360 13. Son nouveau fleuron propose un nouveau design et une fiche technique de premier ordre.

La gamme Spectre représente le meilleur de ce que HP peut concevoir et la marque est très fière de son nouveau Spectre x360 qu’elle promet être à la fois le plus compact des convertibles, et celui avec la meilleure autonomie du marché.

Les bords affinés à l’extrême

Sur le marché des ordinateurs comme des smartphones, c’est la guerre aux bordures autour de l’écran. Cela signifie notamment réduire toujours plus la place des capteurs et caméras en façade. Dans le cas d’un PC portable haut de gamme, on parle d’une caméra IR compatible Windows Hello. Ici HP annonce avoir intégré la plus petite caméra au monde de ce type.

Cela permet au fabricant d’annoncer un écran occupant 90% de la surface qui lui est dédié sur un PC portable. De quoi créer un ultraportable 13 pouces particulièrement compact.

Châssis en aluminium et connectique USB-C

HP garde son le design du Spectre x360 si particulier sur le marché. Cette machine est notamment unique sur son placement du port USB-C en diagonale à l’arrière. Cela permet de charger élégamment la machine sans avoir un câble qui prend trop de place sur un bureau.

En plus des connecteurs USB et jack assez classiques, HP intègre également des boutons supplémentaires sur la machine pour rassurer ses utilisateurs. L’un permet de débrancher physiquement la webcam, tandis que l’autre permet de déconnecter définitivement le microphone. Avec ces options, HP espère sans doute que les utilisateurs pourront enfin se passer du fameux scotch. Comme la déconnexion de la caméra est physique, HP annonce que la fonction ne peut pas être hackée.

Fiche technique

Cette nouvelle machine utilise la dernière génération de processeur Intel, avec Intel Core i7 équipé de la puce graphique Intel Iris Plus, permettant à HP de promettre des performances doublées par rapport à l’ancienne génération HP Spectre. Pour atteindre ce résultat, HP a également revu le système de refroidissement de sa machine. Le Spectre x360 13 intègre également le Wi-Fi 6 et la 4G LTE (selon la configuration) avec un système d’antennes 4×4. De façon très maligne, et si vous avez une couverture Wi-Fi 6 et 4G au même endroit, le logiciel HP Network Booster propose de cumuler ces connexions pour augmenter le débit maximal auquel a accès la machine.

Sur les meilleures configurations de sa machine, HP intègre un écran OLED 4K UHD avec une couverture DCI-P3. On a déjà testé ce genre d’affichage avec le dernier Dell XPS 15, et nous avions été bluffés par la qualité de l’écran.

Voici la fiche technique complète du PC.

Caractéristiques HP Spectre x360 13 (2019) Écran Écran 13 pouces

IPS Full HD 1W,

OLED 4K Ultra HD 100% DCI-P3



Processeur Intel Core i5-1035G4,

Intel Core i7-1065G7 Puce graphique Intel Iris Plus RAM 8 à 16 Go de RAM LPDDR4-3200 Stockage 512 Go (PCIe NVMe),

1 To (PCIe NVMe),

2 To (PCIe NVMe) Connectique 2 USB Type-C Thunderbolt 3

1 USB Type-A 3.0

1 HDMI 2.0

1 jack 3,5 mm Biométrie Lecteur d'empreinte

Caméra IR Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 Batterie 60 Wh Dimensions 30,7 x 19,4 x 1,7 cm Poids 1,3 kg Prix à partir de 1499 euros

Jusqu’à 22 heures d’autonomie

HP annonce que son nouveau PC est le convertible 13 pouces avec processeur quad core ayant la plus grande autonomie au monde. La firme tire ici parti de la gravure en 10 nm des processeurs Intel, mais aussi de l’utilisation d’une dalle Full HD ne consommant que 1W, pour les configurations sans OLED.

Le fabricant promet d’atteindre tout de même jusqu’à 22 heures d’autonomie avec la configuration utilisant un Intel Core i5-1035G4, 8 Go de RAM LPDDR4-3200, 256 Go de stockage SSD PCIe NVMe M.2 et l’écran 13.3” diagonal FHD (1920×1080).

Avec l’USB-C, HP annonce avoir intégré un chargeur rapide permettant de gagner 50% de batterie en 30 minutes de charge.

Disponibilité et prix

Le HP Spectre x360 13 sera commercialisé en France à partir de la fin du mois de novembre au prix de 1499 euros TTC.