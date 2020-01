Prise en main du HP Envy AiO 32 : un ordinateur tout-en-un plein de bon sens – CES 2020

Que ce soit à cause de son design, de sa puissace ou de ses nombreuses idées ingénieuses, force est de reconnaître que HP vise juste avec son nouvel ordinateur tout-en-un Envy AiO 32, que l’on a eu l’occasion d’essayer au CES 2020 de Las Vegas.

Il y a beaucoup de choses à aimer dans le Envy AIO 32. On pourrait vous parler de son design, avec son grand écran, son immense haut-parleur recouvert de tissus et son pied permettant de recharger un téléphone sans fil, mais avant tout, l’ordinateur tout-en-un se démarque par sa puissance, ce qui est plutôt rare dans cette catégorie.

Selon la configuration, on peut ainsi équiper l’ordinateur d’un processeur Intel Core i7 de neuvième génération à 8 cœurs de série S (enveloppe thermique de 65 W), alors que les processeurs pour ordinateurs portatifs sont souvent la norme dans les tout-en-un. L’ordinateur peut en plus être doté d’une carte graphique RTX 2080 de Nvidia, de 32 Go de mémoire vive et d’une carte SSD PCIe de 1 To.

Pour les connectiques, on retrouve notamment un port HDMI-out ou Thunderbolt 3 pour relier un second moniteur, une entrée HDMI et une multitude de ports USB A et C.

HP vise clairement les créateurs avec son appareil, ce qui explique son choix d’écran. Le moniteur 4K de 31,5 pouces offre une luminosité de 600 nits et il permet de reproduire 98 % du spectre DCI-P3. On se sent carrément avalé par l’appareil lorsqu’on le regarde.

Ceux qui aiment leur bureau propre apprécieront que l’ordinateur soit doté d’un haut-parleur Bang & Olufsen puissant avec caisson des graves intégré, l’équivalent d’un système audio 2.1. Au CES, il a été possible de confirmer que le système dégage un volume puissant. L’acoustique de la pièce empêchait toutefois de se faire une idée de sa qualité sonore. Détail intéressant, le haut-parleur est doté d’une architecture indépendante de l’ordinateur, ce qui permet de s’en servir comme haut-parleur Bluetooth lorsque le Envy AIO 32 est éteint.

Côté accessoires, on a trouvé le clavier particulièrement ingénieux, avec sa fente pour y installer une tablette ou un téléphone. À l’aide d’une touche, il est possible d’écrire à l’ordinateur, puis sur son appareil mobile, et vice-versa. La souris quant à elle semblait d’entrée de gamme, et pas du tout à la hauteur du reste du système.

Aux États-Unis, le HP Envy AIO 32 sera offert à partir de 1599 dollars. Son prix et sa date de lancement en France n’ont pas encore été confirmés.