Conçu par HP, Microsoft et Valve, ce casque de réalité mixte s’annonce prometteur

En marge des réalités virtuelle et augmentée, Microsoft continue de pousser en avant les casques de réalité mixte de ses partenaires. Sur ce terrain, HP persiste et signe avec un nouveau casque haut de gamme, développé en partenariat avec la firme de Redmond... mais aussi avec Valve.

Disponibles depuis 2017, les casques de réalités mixtes, soutenus par Microsoft, ont pour ambition d’ouvrir une troisième voie entre les réalités virtuelle (immersion complète dans un environnement virtuelle) et augmentée (simples informations affichées, au travers de lunettes par exemple, dans le monde réel). Ici l’objectif est d’intégrer des éléments virtuels avec lesquels ont peut interagir dans un environnement réel, et ce grâce aux caméras intégrées sur les casques de réalité mixte. Ces derniers peuvent néanmoins servir en tant que casques de pure VR en fonction des applications lancées.

En marge des ténors, comme l’Oculus Rift S ou le HTC Vive Pro, HP veut porter sur le marché une nouvelle version de son Reverb. Cette dernière devrait être présentée la semaine prochaine pour un prix pressenti aux environs de 600 dollars (soit près de 550 euros hors taxes)

Le successeur d’un casque d’ores et déjà aguicheur

Lancé en 2019, ce casque de réalité mixte était déjà plutôt orienté sur le haut de gamme. Il profitait notamment d’une définition de 2160 x 2160 pour chaque œil et d’un FOV (champ de vision) de 114 degrés pour une immersion très satisfaisante, et misait en outre sur des écouteurs intégrés avec son spatialisé. On y trouvait aussi deux micros et un assistant intelligent pour une meilleure expérience en réalités virtuelle et mixte sur les titres compatibles.

On apprend de MSPowerUser que la nouvelle version de ce casque, attendue prochainement et dont les premières images viennent de fuiter, a été développée en partenariat avec Microsoft et Valve (qui soutient pourtant officiellement les casques de HTC) pour permettre une expérience encore plus immersive et confortable. Ce produit se veut aussi compatible avec d’autres plateformes que celle de Microsoft pour la réalité mixte.

Dans cette optique, les contrôleurs fournis avec ce nouveau Reverb ont été conçus main dans la main avec Valve pour être compatibles avec la plateforme SteamVR. Ils seront également préappairés (pour fonctionner correctement dès le déballage, sans intervention particulière de l’utilisateur).

On ignore néanmoins quelles sont les spécifications précises de ce nouveau casque, qui devrait cependant reprendre (en partie au moins) les caractéristiques aguicheuses de son grand frère, au même titre que son design, qui ne change pas beaucoup à première vue. Réponse et clarifications attendues fin mai ou début juin.