HP dévoile de nouveaux Pavilion x360 équipés de processeurs Tiger Lake

HP donne un coup de neuf à ses ordinateurs portables 2-en-1 les plus populaires. Le groupe californien annonce le lancement prochain en France de nouveaux Pavilion x360 14 et 15. Par rapport aux modèles actuels, ce nouveau millésime mise sur une fiche technique rafraîchie.

Pas de grands bouleversements en vue, mais de l’amélioration notable. HP fait évoluer ses deux hybrides les mieux placés auprès du grand public, sans pour autant faire la révolution. Les Pavilion x360 15 et 14 reprennent une recette connue en termes de design ou de châssis. Au programme du millésime 2021, de nouveaux processeurs, mais aussi une connectivité Wi-Fi 6 en option.

Dans son communiqué, HP attire aussi notre attention sur l’utilisation de matières plastiques recyclées, avec l’équivalent d’une bouteille plastique réutilisée pour chaque x360 14. Et ce, par le biais des collectes de déchets océaniques. Le fabricant américain explique par ailleurs avoir utilisé de l’aluminium recyclé dans le clavier de certains modèles. Des efforts qui lui ont en tout permis d’éviter l’émission de 341 tonnes d’émissions de CO2 par rapport à un processus de fabrication habituel.

Des Pavilion x360 14 et 15 plus à l’aise en multimédia et en jeu

Quoiqu’il en soit, les Pavilion x360 14 et 15 reprennent grosso modo les lignes des modèles 2020. On profite d’un écran occupant en moyenne 88% de la surface disponible et d’un châssis relativement léger pour les deux appareils (1,5 kg pour le modèle 14 pouces, contre 1,89 kg pour la mouture 15 pouces de l’engin). HP explique par ailleurs avoir affiné le châssis vis-à-vis des modèles précédents.

Le principal atout de ces nouvelles versions reste toutefois l’arrivée de processeurs Intel de nouvelle génération. En lieu et place des puces Ice Lake-U que l’on trouvait jusqu’à présent sur les Pavilion x360 14 et 15, HP mise désormais (comme la concurrence) sur des SoC Tiger Lake-U. Comme le précisait Windows Central il y a quelques jours, le modèle 15 pouces pourra compter, au choix, sur des Core i3-1125G4 (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 2,0 et 3,7 GHz), Core i5-1135G7 (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 2,4 et 4,2 GHz) ou Core i7-1165G7 (4 coeurs / 8 threads cadencés entre 2,8 et 4,7 GHz). Dans sa mouture la plus abordable, la variante 14 pouces se limite pour sa part à un Intel Core i3-1115G4 (2 coeurs / 4 threads cadencés entre 3,0 et 4,10 GHz).

À l’exception des Core i3 qui se contentent toujours de vieux iGPU Intel UHD, ces puces de nouvelle génération (gravées en 10 nm) embarquent des parties graphiques Iris Xe relativement performantes. Elles permettront une petite marge de manœuvre en jeu (notamment sur les titres compétitifs) aux nouveaux hybrides de HP. Le multimédia avancé (montage, retouche…) devrait aussi y être un peu plus confortable, sans pour autant égaler les performances obtenues sur des machines équipées de GPUs dédiés.

Côté écran, on retrouve une dalle tactile LCD IPS HD+ (1366×768) sur les variantes les plus abordables des deux appareils. Les modèles plus haut de gamme hériteront pour leur part d’un écran tactile Full HD (1920×1080). Pour le reste, la connectivité Wi-Fi 6 sera proposée de série sur le Pavilion x360 14, et seulement en option sur le x360 15, tandis que les deux laptops se contentent d’une autonomie estimée à 8 heures par HP.

En France, le HP Pavilion x360 14 arrivera à partir de 749 euros, contre 799 euros en prix de départ pour le x360 15. L’un comme l’autre feront leur entrée chez les revendeurs en avril prochain.