Ce pionnier Android revient avec une tablette tactile

Vous pensiez que HTC avait disparu de la circulation ? Détrompez-vous ! Le constructeur revient avec une nouvelle tablette Android, la HTC A101 Plus Edition.

HTC, le constructeur taïwanais qui a connu ses heures de gloire avec les smartphones Android, revient sur le devant de la scène avec une tablette. Mais que vaut la HTC A101 Plus Edition face aux futurs iPad Pro et iPad Air d’Apple ?

La HTC A101 Plus Edition n’a rien d’exceptionnel. Elle dispose d’un écran de 10,96 pouces de diagonale, d’une dalle IPS LCD avec une définition Full HD, de bordures bien larges sur les côtés de l’écran, d’une puce Unisoc Tiger T606, de deux caméras (une de 13 mégapixels à l’arrière et une de 8 mégapixels à l’avant), d’une batterie de 7 000 mAh avec une charge de 10 watts.

La tablette sera d’abord lancée en Russie, où elle sera disponible pour 15 990 RUB (environ 160 euros), exclusivement avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage flash.

Une tablette qui ne fait pas le poids face à la concurrence

Vraiment, elle ne donne pas envie cette tablette. HTC n’a plus rien à voir avec ce qu’il représentait il y a quelques années. Même si son dernier smartphone est disponible en France, c’est devenu hyper confidentiel. La HTC A101 Plus Edition ne semble pas avoir les arguments pour rivaliser avec Samsung ou Xiaomi, ou encore moins Apple.

Mais alors, pourquoi HTC s’obstine-t-il à sortir une tablette Android ? Il est difficile de le savoir.

