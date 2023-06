HTC signe son retour en France avec ce smartphone très prometteur

Nous nous étions trompés, HTC fait bel et bien son retour en France avec un nouveau smartphone Android.

Nous nous sommes trompés ! HTC a dévoilé un nouveau smartphone Android, et il va bel et bien sortir en France ! C’est un retournement de situation qui risque de surprendre. HTC, la firme taïwanaise autrefois figure emblématique du paysage Android, a dévoilé un nouveau smartphone Android qui sera bel et bien commercialisé en France.

Le HTC U23 Pro, référencé sur le site officiel de la marque, s’apprête à chambouler les prévisions. Le fabricant qui avait connu des heures de gloire avec des modèles comme le HTC T-Mobile G1, également connu sous le nom de HTC Dream, le tout premier smartphone Android, avait dû se réorganiser face à une concurrence accrue. Après avoir scindé ses activités entre la réalité virtuelle avec HTC Vive et les smartphones, dont une partie fut vendue à Google, la marque n’avait pas pour autant abandonné le domaine des smartphones.

La renaissance de HTC avec le U23 Pro

Le HTC U23 Pro vient donc marquer le grand retour de HTC sur le marché des smartphones en France. Enrobé d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus, le téléphone se veut résolument haut de gamme. Son écran est percé d’un trou central pour la caméra selfie de 32 mégapixels. Contrairement à la tendance actuelle, il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais sur le côté droit du téléphone, intégré au bouton d’alimentation.

À l’arrière, le HTC U23 Pro arbore un îlot rectangulaire accueillant un flash et quatre caméras : un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra-grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sous le capot, le HTC U23 Pro embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, disponible en deux configurations de 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est également doté d’un slot pour carte microSD permettant l’extension de stockage et fonctionne sous Android 13.

La réalité virtuelle, domaine où HTC a su s’imposer, n’est pas laissée de côté. Le HTC U23 Pro est préinstallé avec l’application VIVERSE et est compatible avec le casque de réalité mixte Vive XR Elite, vendu séparément.

De plus, le U23 Pro est résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP67, et est alimenté par une batterie de 4 600 mAh supportant la charge filaire de 30 W et la charge sans fil de 15 W. Le smartphone offre également la charge sans fil inversée, une fonctionnalité encore rare sur le marché.

Un prix attractif

Avec un prix affiché à 549 euros, le HTC U23 Pro se positionne comme un concurrent sérieux face aux mastodontes du marché. La sortie du HTC U23 Pro représente donc un pari audacieux pour HTC. L’enjeu est de taille : reconquérir le marché et affirmer sa présence dans un paysage saturé. Espérons que le fabricant taïwanais ait les ressources nécessaires pour assurer le succès de ce lancement.

HTC annonce une disponibilité dès le 28 juin 2023, le U23 Pro peut être précommandé sur leur site officiel.

