Ce smartphone ne symbolise pas le retour en force de HTC, mais il s’annonce prometteur

Préparez-vous à l'éventuel comeback de HTC... mais tempérez vos attentes. HTC a dévoilé un nouveau smartphone Android, mais il n'est pas tout à fait le retour en force que nous espérions.

HTC, le fabricant taïwanais iconique lié à Android, a joué un rôle crucial dans l’évolution du système d’exploitation mobile de Google.

En effet, HTC a conçu le premier Androphone, le HTC T-Mobile G1, également connu sous le nom de HTC Dream. La marque a aussi été précurseur sur la gamme Nexus, des téléphones développés en partenariat avec Google.

Malheureusement, HTC a connu des difficultés et a progressivement perdu ses parts de marché, jusqu’à être divisé en plusieurs divisions. D’un côté, HTC Vive, et de l’autre, la partie smartphone, revendue à Google. Néanmoins, HTC a continué à concevoir des smartphones à Taïwan, dont un smartphone blockchain nommé Exodus.

Un HTC U23 Pro très équilibré

HTC vient officiellement de dévoiler le HTC U23 Pro, qui avait fait l’objet de fuites plus tôt ce mois-ci. Il est construit autour d’un écran OLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. L’écran présente un trou central pour la caméra selfie de 32 mégapixels. Cependant, il ne possède pas de lecteur d’empreintes digitales en dessous, car celui-ci est intégré dans le bouton d’alimentation sur la partie droite du téléphone.

À l’arrière, on trouve un îlot rectangulaire pour la caméra qui abrite un flash et quatre caméras : un principal de 108 mégapixels (avec stabilisation optique de l’image), un ultra-grand angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sous le capot, le HTC U23 Pro est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d’un slot pour carte microSD pour l’extension de stockage et fonctionne sous Android 13.

La VR n’est pas loin… Le HTC U23 Pro est préinstallé avec l’application VIVERSE et est compatible avec le casque de réalité mixte Vive XR Elite, qui est vendu séparément. De plus, le U23 Pro est résistant à la poussière et à l’eau avec une certification IP67, et l’ensemble est alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 15 W. Il supporte également la charge sans fil inversée, ce qui est plutôt rare.

Pour un tarif oscillant entre 500 et 550 euros, en convertissant les TWD en euros, il ne faut malheureusement pas s’attendre à une commercialisation du HTC U23 Pro en Europe. C’est regrettable, il aurait certainement trouvé son public.

Cependant, il semble manquer d’ambition pour vraiment se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Il ne propose pas de fonctionnalités véritablement innovantes ou distinctives qui pourraient justifier une commercialisation à l’échelle internationale.

