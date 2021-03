HTC Vive ajoute deux nouveaux trackers pour mieux capter vos gestes comme votre sourire

Pour parfaire sa panoplie, HTC Vive a dévoilé, mercredi, deux nouveaux trackers pour ses casques de réalité virtuelle. Les Vive Tracker 3.0 et Vive Facial Tracker misent sur un redesign, une plus grande autonomie et plus de possibilités.

Alors que le casque Oculus Quest 2 a attiré tous les projecteurs ces derniers mois, HTC Vive n’entend sûrement pas se laisser faire sans réagir. Le spécialiste de la réalité virtuelle haut de gamme a annoncé, mercredi, deux nouveaux accessoires pour son écosystème : le Vive Tracker 3.0 et le Vive Facial Tracker.

Un tracker plus endurant et plus facile à utiliser

Pour une plus grande immersion, il est important de pouvoir aussi intégrer au monde virtuel des sensations bien réelles. HTC Vive a conçu pour cela le Vive Tracker qui se fixe sur des accessoires pour mieux les intégrer. Voici venir la troisième génération de ce petit module, conçu avec « les retours d’expérience des développeurs« .

Et ces derniers, issus aussi bien de l’industrie du jeu vidéo que du cinéma ou du monde sportif, avaient des recommandations bien précises : une plus grande polyvalence, une facilité d’usage et une plus grande autonomie. Le HTC Vive 3.0 promet de répondre à tous ces besoins. Il est ainsi 15 % plus léger et 33 % plus compact, annonce HTC, mais aussi jusqu’à 75 % plus endurant. Une seule charge permet jusqu’à 7 heures en utilisation continue.

Le Vive Tracker 3.0 assure la même précision submillimétrique pour le tracking et un champ de vision de 240°. Il est compatible avec les traqueurs de la génération précédente et reprend les mêmes connecteurs Pogo pins ainsi que les premiers systèmes de fixation. Il est également compatible avec le système de tracking SteamVR 2.0 et 1.0 ou encore les casques intégrant SteamVR.

Tout votre bas du visage virtualisé

Si le Vive Tracker 3.0 se fixe sur des accessoires, c’est sur le casque HTC Vive Pro que s’ajoute le Vive Facial Tracker. Car son objectif est de mieux percevoir vos mouvements du bas du visage pour les rendre plus réels dans le monde virtuel. Il permet ainsi de capter 38 mouvements du visage, que ce soit au niveau des lèvres, de la langue, des joues, du menton ou des dents.

Tout est virtualisé en temps réel grâce aux deux caméras embarquées et à un système d’illuminateur à infrarouges qui permettent un tracking réactif même dans l’obscurité. Cela affiche une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz avec une latence réduite à 6 ms.

Prix et disponibilités des nouveaux trackers de HTC

Le Vive Tracker 3.0 et le Vive Facial Tracker sont désormais disponibles au prix de 139 euros chacun sur le site de Vive et auprès des revendeurs agréés (Fnac, Materiel.net, LDLC…).