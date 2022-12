La nouvelle montre de Huawei cache également des écouteurs sans fil

Huawei a dévoilé sa Watch Buds, une montre connectée qui abrite une paire d'écouteurs sans fil derrière son écran.

L’annonce était attendue, elle a finalement eu lieu lundi 12 décembre. Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée, la Huawei Watch Buds, une montre connectée qui se double, comme son nom l’indique, d’une paire d’écouteurs sans fil.

La Huawei Watch Buds est en effet à la fois une montre connectée et un boîtier d’écouteurs sans fil. Un système qui n’est pas sans rappeler la gamme TalkBand du constructeur, des bracelets connectés dont le capteur pouvait être retiré et placé à l’oreille pour se transformer en oreillette Bluetooth.

Du côté de la montre en elle-même, la Huawei Watch Buds embarque un écran Oled de 1,43 pouce de diamètre, d’une définition de 466 x 466 pixels et avec un boîtier en acier inoxydable et un bracelet en cuir de 22 mm de largeur. Elle profite d’une batterie de 410 mAh avec jusqu’à trois jours d’autonomie et différents capteurs de santé. Ainsi, la montre est capable d’analyser les cycles de sommeil, de mesurer la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène dans le sang et d’analyser le niveau de stress. Par ailleurs, la montre est dotée du même système HarmonyOS 3 que les Huawei Watch 3 Pro et Huawei Watch GT 3 Pro.

Une montre qui permet de recharger des écouteurs

L’originalité de la Watch Buds vient au moment de soulever l’écran de la montre à l’aide d’un bouton dédié pour découvrir les écouteurs rangés à l’intérieur. Ils possèdent un format particulièrement miniaturisé avec un poids de 4 grammes par écouteur et des surfaces tactiles à l’extrémité pour les contrôles de lecture. Pour les transducteurs de ses écouteurs, Huawei a utilisé ici des haut-parleurs munis de quatre aimants. La firme les a également doté d’une fonction de réduction de bruit active, sans toutefois la détailler.

Bien évidemment, outre la recharge dans la montre, il est par ailleurs possible de contrôler les écouteurs directement depuis son poignet, que ce soit pour répondre à un appel, changer de source audio entre un smartphone et la montre, ou faire sonner les écouteurs pour les retrouver. Notons que la montre en elle-même n’est cependant pas équipée d’un micro ou d’un haut-parleur pour passer des appels.

La Huawei Watch Buds n’a pour l’instant été annoncée qu’en Chine où elle est proposée en deux coloris : noir ou gris métallique. Elle y est d’ores et déjà proposée au prix de 2988 yuans, soit 406 euros HT. Pour l’heure, on ignore si Huawei compte proposer cette nouvelle montre et les écouteurs qui l’accompagnent sur le marché français.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.