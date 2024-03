199 € au lieu de 499 €, pour cette montre connectée qui cache des écouteurs sans fil

La Huawei Watch Buds fait partie des curiosités tech de ces dernières années et vous pourriez parfaitement y trouver un intérêt, surtout pour 199 euros au lieu de 499 euros sur le site de la Fnac en ce moment.

Pour les gens qui n’aiment pas transporter plusieurs produits tech en même temps, certaines marques se lancent de plus en plus dans des produits regroupant les usages. C’est le cas de Huawei avec sa Watch Buds, une montre connectée qui cache en son sein une paire d’écouteurs sans-fil. Le produit est proposé à son meilleur prix en ce moment grâce à un code promo.

Les avantages de la Huawei Watch Buds

Un usage 2-en-1 pratique

Un excellent suivi sportif

Un écran Amoled et l’autonomie de 3 jours

Disponible au départ à 499 euros, la Huawei Watch Buds est actuellement en promotion à 199 euros chez la Fnac en utilisant le code WATCHBUDS100 lors de la commande.

Une montre 2 en 1 qui fait le job

Une montre connectée qui fait office de boîtier d’écouteurs sans fil, c’est l’étrange proposition de Huawei avec sa dernière montre connectée, la Huawei Watch Buds. Néanmoins, à y regarder de plus près, on réalise assez rapidement qu’on a affaire ici à une montre connectée particulière. Il faut dire que la montre est plutôt épaisse avec ses dimensions de 47 x 47,5 x 14,99 mm. C’est surtout l’épaisseur de la montre, de près de 1,5 cm, qui marquera, surtout une fois la toquante au poignet. Autour de l’écran, Huawei a intégré une lunette marquée qui épouse cependant parfaitement la forme de la montre, puisqu’elle est recouverte de la même plaque en verre incurvé sur le reste de l’écran qui profite d’ailleurs d’une définition de 466 x 466 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce.

La particularité de la Huawei Watch Buds se repère avec un petit bouton présent entre les deux cornes du bas. En appuyant dessus, l’écran va alors se soulever pour laisser apparaître le compartiment de rangement des écouteurs.

Des écouteurs « classiques » mais une bonne autonomie

Les écouteurs intégrés à la montre sont compacts. Il faut dire que pour tenir dans le boîtier de la Watch Buds, Huawei a fait le choix de la simplicité. Pas de tige ni de gros bouton, on a affaire ici à de petites barres de 2,2 cm de longueur qui viennent s’intégrer directement dans le conduit auditif. Dans l’ensemble, on a donc des écouteurs qui feront bien le job pour écouter des podcasts ou comme écouteurs d’appoint, mais on n’est, logiquement, pas au niveau d’écouteurs sans fil dédiés comme Huawei en propose par ailleurs avec ses FreeBuds Pro 2 ou ses FreeBuds 5i.

D’après Huawei, l’autonomie de la Watch Buds serait d’environ trois jours et d’après nos tests , cela s’est avéré être correct. Concernant les écouteurs, ils peuvent être utilisés pendant trois heures avec réduction de bruit et quatre heures sans ANC

Pour recharge la montre, Huawei fournit une base de charge magnétique. Celle-ci permet de passer de 0 à 78 % de batterie en une heure et de 0 à 100 % de batterie en 1h18. Par ailleurs, la montre est compatible avec la charge sans fil par induction et les bases de charge Qi.

Si vous souhaitez plus d’informations, retrouvez notre test complet sur la Huawei Watch Buds.

Afin de découvrir d’autres références que la Huawei Watch Buds et choisir le modèle qui convient à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

