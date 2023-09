Huawei Watch Buds : la montre qui cache des écouteurs sans fil est 200 € moins chère

Bien qu'elle offre une proposition atypique, la Huawei Watch Buds a finalement reçu un très bon accueil de notre part. Elle est même depuis devenue bien plus abordable qu’à son lancement. Désormais, on la retrouve sur le site de la marque pour 299 euros contre 499 euros au préalable.

Huawei continue son chemin sur le marché des montres connectées. En plus de ses modèles plus classiques, la firme chinoise s’est tentée à proposer un modèle assez étonnant puisqu’il s’agit bien d’une montre pouvant s’ouvrir pour dévoiler une paire d’écouteurs sans fil. Cela permet entre autres de combiner deux usages et de ne plus penser au second puisque les écouteurs se retrouvent constamment rangés à votre poignet. La montre fait ici office de boîtier de recharge pour les petits écouteurs aimantés à l’intérieur. La Huawei Watch Buds n’en est pas moins une montre connectée digne de ce nom que l’on retrouve maintenant avec 200 euros sur son prix initial.

Les avantages de la Huawei Watch Buds

Un usage 2-en-1 pratique

Un excellent suivi sportif

Un écran Amoled et l’autonomie de 3 jours

Disponible au départ à 499 euros, la Huawei Watch Buds est actuellement en promotion à 299 euros sur le site de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch Buds. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Huawei Watch Buds au meilleur prix ?

Une montre 2 en 1 qui tient la route

Bien qu’elle dispose d’une fonctionnalité bien particulière avec son petit bouton logé en bas qui lui permet de soulever l’écran pour révéler le compartiment des écouteurs, la montre de 2 en 1 de Huawei ressemble pourtant à première vue aux autres montres du constructeur. Elle est plus épaisse que la normale avec un boîtier en acier inoxydable et présente un poids de 66,5 grammes sans rendre votre bras trop lourd à elle seule. Elle intègre un seul réel bouton à l’extérieur qui sera présent pour accompagner la navigation sur l’écran tactile. La lunette épouse parfaitement les contours de celle-ci et la montre dispose d’une certification IP54 contre les éclaboussures, la pluie et la transpiration.

Pour ce qui est du design, bien que de l’espace ait dû être trouvé pour y loger des écouteurs, l’écran de la Huawei Watch Buds ne s’en retrouve pas impacter. Celle-ci profite ici d’une dalle Amoled ronde de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce, c’est plus que sur certaines montres connectées haut de gamme comme la Galaxy Watch 5 Pro de Samsung qui possède une densité de 321 pixels par pouce. Celui-ci propose donc des contrastes infinis et profite également d’un mode always-on pour n’afficher que le nécessaire.

Des mesures santé au niveau et une bonne autonomie

Côté santé, la montre de Huawei propose tout ce que l’on s’attend a retrouver dans une véritable montre connectée à l’heure actuelle : accéléromètre, gyroscope, cardiofréquencemètre, oxymètre, puce GPS… Le suivi GPS de celle-ci s’avère plutôt efficace. L’estimation de la fréquence cardiaque moyenne mesurée pendant les activités physiques est de son côté très bonne, et ce malgré son plus grand format. Elle est de plus bien optimisée pour les entraînements avec ces quelques 80 modes proposés.

Les montres Huawei profitent souvent d’une autonomie bien plus élevée que la moyenne et celle-ci ne fait pas exception. Bien que la montre renferme des écouteurs, la Huawei Watch Buds arrive tout de même à proposer environ trois jours d’autonomie. Les écouteurs sont quant à eux annoncés avec une autonomie de 4 heures (3 heures avec ANC). Huawei assure également qu’en cas de défaillance des écouteurs, les utilisateurs pourront bien sûr racheter une paire dédiée à la montre.

Si vous souhaitez plus d’informations, retrouvez notre test complet sur la Huawei Watch Buds.

Afin de découvrir d’autres références que la Huawei Watch Buds et choisir le modèle qui convient à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.