La prochaine montre de Huawei pourra s’ouvrir pour y ranger des écouteurs sans fil

Huawei s'apprête à dévoiler en Chine sa Watch Buds, une montre connectée qui peut s'ouvrir pour y trouver une paire d'écouteurs sans fil.

Si Huawei est en grande difficulté depuis plusieurs années dans le domaine des smartphones, le constructeur chinois a cependant réussi ces dernières années à se diversifier en proposant nombre d’accessoires, avec parfois de grandes réussites, qu’il s’agisse des écouteurs sans fil ou des montres connectées.

La firme compte désormais aller plus loin encore avec un produit pour le moins original dont l’annonce est attendue pour le vendredi 2 décembre. Dans une vidéo partagée ce mercredi sur Weibo, Huawei a en effet commencé à teaser sa prochaine montre connectée, la Huawei Watch Buds.

Une montre avec des écouteurs à l’intérieur

Pour qui comprend l’anglais, ce nom à de quoi étonner, puisque « Watch » signifie « montre » et que « Buds » est généralement associé aux écouteurs sans fil. La vidéo permet quant à elle de découvrir l’écran rond et Oled d’une montre connectée assez classique en apparence dans le catalogue de Huawei. Néanmoins, on peut distinguer, vers la fin, le bas de l’écran avec le symbole de deux écouteurs sans fil avec leur jauge de recharge, avant que l’écran de la montre ne semble s’ouvrir pour laisser place à l’intérieur du boîtier.

Si le teaser en lui-même ne semble pas particulièrement indiquer ce dont il s’agira, plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours montraient un concept similaire. C’est notamment le cas de la chaîne YouTube QSQ Technology qui indique avoir mis la main sur la Huawei Watch Buds et permet de découvrir une prise en main de la montre. Une fois l’écran de la montre ouvert, on peut alors accéder à une paire d’écouteurs sans fil qui viennent se recharger directement à l’intérieur de la toquante.

Les écouteurs semblent cependant plutôt classiques, sans tige et avec un petit gabarit, et sont fixés à l’intérieur de la montre grâce à une attache magnétique. Du côté de la montre, il semble qu’il s’agisse d’un dérivé de la gamme Huawei Watch 3 avec une montre tournant sous HarmonyOS, le système de Huawei qui équipe ses montres connectées.

Ce n’est pas la première fois que Huawei semble vouloir mélanger les montres et bracelets connectés aux écouteurs sans fil. En 2014, le constructeur chinois avait lancé le Huawei Talkband B1, un bracelet connecté dont on pouvait retirer le capteur pour le fixer à l’oreille et le transformer en oreille Bluetooth. Depuis, Huawei a persisté et a décliné les versions jusqu’au TalkBand B6, lancé fin 2020.

On devrait en savoir plus sur la Huawei Watch Buds lors de sa présentation officielle. Celle-ci aura lieu vendredi 2 décembre à midi heure de France métropolitaine.

