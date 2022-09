Les montres Huawei intègrent désormais l’une des meilleures applications sportives

L'écosystème des montres connectées Huawei vient de se trouver un sérieux allié : Strava, le réseau social des sportifs. Impossible à installer jusqu'ici, cela devrait bientôt changer.

Dans tous nos tests des dernières montres connectées de Huawei, nous soulignons généralement la bonne facture générale de l’objet et ses grandes qualités pour le suivi de l’activité physique. Mais un reproche revient souvent : l’intégration des applications tierces n’est pas encore au niveau.

L’arrivée prochaine d’une application pourrait considérablement améliorer la perception que nous avons. Strava va prochainement débarquer sur les montres de Huawei. Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’une rumeur. Le président du groupe Huawei pour l’Europe de l’Ouest, William Tian, l’a confirmé à Frandroid lors d’une rencontre à Berlin, pour l’IFA 2022.

Pourquoi Strava est si important

Le réseau social des sportifs est désormais un incontournable pour toute entreprise de Tech ayant quelques ambitions dans le domaine du sport ou de la santé. En effet, l’application se targue de totaliser 100 millions d’utilisateurs comme le rapporte Velonews, un nombre qui aurait donc doublé en l’espace de deux ans.

À titre de comparaison, Runkeeper, son principal concurrent, affichait au mieux de sa forme en 2019 (via Android Central) quelque 50 millions d’utilisateurs. De notre expérience à Frandroid, Strava a complètement damé le pion à son concurrent. D’un côté, vous avez un réseau social où lorsque vous postez votre activité, personne ne réagit (Runkeeper) et de l’autre celui où tout le monde est, ce qui entraine plus d’interactions.

Des détails encore flous

Pour l’heure, William Tian de Huawei n’a pas pu s’avancer sur un calendrier précis, mais il nous assure que « ça arrive », ce qu’il qualifie d’ailleurs de « grande nouvelle ». Impossible également pour la marque de nous préciser quelles montres seront concernées. Est-ce que les tout derniers modèles seront d’abord équipés comme les Huawei Watch GT 3 Pro et Watch Fit 2, ou bien verra-t-on une intégration plus large ?

Autre interrogation : comment fonctionnera l’intégration de Strava dans Huawei Santé ? Pourra-t-on par exemple profiter du coach virtuel de l’application de Huawei tout en exportant automatiquement ses données vers Strava ou sera-t-on obligé de lancer Strava si l’on souhaite partager ses performances au 10 km ? Quid aussi de l’export dans divers formats permettant l’intégration après course à Strava, comme le .GPX ou le .FIT ? Pour le moment, nous devrons attendre d’en savoir plus.

Notons par ailleurs que Huawei teste en ce moment même en Allemagne et en Italie un service payant en abonnement de suivi de l’activité sportive intitulé Huawei Health Plus. Celui-ci a bien sûr vocation à sortir à terme en France. Là encore, il faudra voir comment ce nouveau service travaille avec l’application californienne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.