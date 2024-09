Incroyable : sous l’écran de cette montre connectée se cachent des écouteurs Bluetooth et elle est 300 € moins chère pour les French Days

La Huawei Watch Buds est une montre connectée atypique, car son écran se soulève et en dessous, vous retrouvez une paire d’intra. Retrouvez-la avec une réduction de 60 % sur le site de Huawei.

Huawei tente un move audacieux en proposant un produit 2-en-1 : une montre connectée qui embarque des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active, la Huawei Watch Buds. Un super combo, original, que vous retrouvez avec une réduction de 300 euros sur le site officiel de Huawei pendant les French Days.

Pourquoi mettre la Huawei Watch Buds au poignet ?

Les écouteurs proposent la réduction de bruit active

Le GPS de la montre a un excellent suivi

Ce format complètement fou avec montre et écouteurs

En 2022 lorsqu’elle est sortie, la Huawei Watch Buds était vendue 499,99 euros. Pendant les French Days sur le site du constructeur chinois, elle est affichée à 299,99 euros et avec le code AWATCHBUDS100, vous économisez 100 euros de plus, ce qui la fait passer à 199,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch Buds. Le tableau s’actualise automatiquement.

Sous les pavés la plage, sous l’écran les écouteurs

Abordons tout de suite un point important : le design de la montre. Pour embarquer des écouteurs sous son écran tactile, elle se doit d’être un peu plus imposante que la moyenne. La Huawei Watch Buds mesure 47,5 x 47 x 14,99 mm pour 66,5g. Presque 1,5 cm d’épaisseur, elle prend de la place et même bien accrochée à votre poignet, vous n’êtes pas à l’abir de la sentir glisser un peu au cours de la journée.

L’écran est une dalle ronde, Amoled, de 1,43″ avec une définition de 466 x 466 pixels. Il s’agit du même écran que la Huawei Watch GT 3 Pro. Il est tactile et propose quand même un bouton-couronne. Mais ce qui marque le plus avec cette montre, c’est que vous pouvez soulever son écran pour découvrir une paire d’écouteurs intra-auriculaires, minuscules, qui se logent dans le boîtier pour recharger leur batterie.

Une autonomie forcément réduite, mais des fonctions complètes

La batterie de l’appareil a donc une double tâche : s’occuper de l’autonomie de la montre et de celles des écouteurs. Résultat : les deux sont un peu limitées. Comptez environ 2 à 3 jours pour la montre en usage classique, là où d’autres modèles de la même marque peuvent atteindre 14 jours. Les écouteurs, eux, ont une autonomie de 3h approximativement par cycle de charge (avec la réduction de bruit active). C’est très léger, d’autant que la batterie, comme sur tout appareil, a tendance à se dégrader avec le temps. Qui plus est, les écouteurs sont exclusifs à cette montre, donc en cas de problème, vous ne pourrez pas en racheter d’autres, c’est dommage.

La Huawei Watch Buds propose des fonctionnalités de santé complètes, incluant un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre et un oxymètre pour suivre la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang. Son GPS GNSS multibande est compatible avec plusieurs systèmes (GPS, BeiDou, Galileo, Glonass) et offre un suivi précis, bien que légèrement surestimé de 2 %. En matière de fréquence cardiaque, la montre est précise, avec un écart moyen inférieur à 1 % par rapport à une ceinture thoracique. Elle propose aussi plus de 80 modes d’entraînement, des séances personnalisables, et l’export automatique vers des apps comme Strava.

Retrouvez toutes les infos sur la Huawei Watch Buds dans son test complet disponible juste ici. Spoiler : elle a obtenu la note de 8/10.

Si jamais cette montre ne vous convainc pas mais que vous cherchez une toquante connectée de qualité, inspirez-vous avec notre guide d’achat des meilleures montres connectées du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.