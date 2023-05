Frandroid recrute 2 lecteurs pour tester le nouveau Huawei P60 Pro : voici comment candidater

Le Huawei 60 Pro est désormais officiel en France. À cette occasion de son lancement, deux heureux lecteurs de Frandroid auront l'opportunité de l'essayer pendant plusieurs jours, avant de partager leur expérience. Découvrez comment rejoindre l'aventure.

En 10 ans, Huawei est devenu un acteur incontournable sur le marché des smartphones. Une qualité photo exemplaire, un design soigné et un excellent rapport équipement-prix ont contribué au succès de ses séries P et Mate. Dernier-né de la marque chinoise, le Huawei P60 Pro, officialisé en France le 9 mai dernier, reste dans la lignée de ses prédécesseurs et propose une fiche technique des plus robustes.

À l’approche de son lancement, la parole est laissée aux lecteurs de Frandroid. Deux d’entre vous auront le plaisir de le prendre en main pendant plusieurs jours, avant de partager un avis éclairé.

Élégance, puissance et qualité photo

Huawei n’a lésiné sur aucun détail pour son P60 Pro. Sous sa coque incurvée à l’effet nacre « rococo » se cache une solide configuration. Le constructeur a choisi l’une des puces les plus puissantes du moment, la Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, et la couple à 8 à 12 Go de mémoire vive, pour une performance remarquable.

Sur la face avant, Huawei a sélectionné un bel écran OLED 120 Hz de 6,67 pouces. De quoi consommer des contenus vidéos dans les meilleures conditions. En cas de besoin, le charge rapide 88 watts n’a besoin que de 10 minutes pour ramener le niveau de batterie à 50 %.

Enfin, fidèle à ses prédécesseurs, le P60 Pro propose un équipement photo haut de gamme comprenant deux capteurs de 48 mégapixels avec OIS et optimisés spécifiquement pour les clichés nocturnes. Un troisième capteur de 13 mégapixels est dédié aux prises de vue à ultra grand-angle. Une robuste configuration qui a valu au P60 Pro d’obtenir le score le plus élevé à ce jour en matière de photographie dans le classement DXOMARK.

Le P60 Pro est pensé pour tous les utilisateurs, à savoir ceux qui aiment tout photographier, ceux qui passent leur temps libre à regarder des vidéos ou à jouer en ligne, mais aussi ceux qui recherchent un smartphone aussi robuste qu’élégant. Des caractéristiques que deux lecteurs de Frandroid pourront mettre à l’épreuve.

Le nouveau smartphone premium Huawei P60 Pro est disponible en France depuis le 9 mai à partir de 1199 euros. Jusqu’au 30 juin 2023, la marque récompense ses utilisateurs et offre à tous les détenteurs d’un modèle de la série P ou Mate une belle remise de 200 euros sur le P60 Pro.

Envie de tester le Huawei P60 Pro ? On vous explique comment candidater

Vous souhaitez devenir l’un des testeurs du tout nouveau Huawei P60 Pro et découvrir par vous-même tout son potentiel ? La procédure est très simple. Il vous suffit de remplir le formulaire de candidature disponible via le bouton ci-dessous. Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons directement pour vous faire part des prochaines étapes de ce projet.

À titre d’information, sachez que le Huawei P60 Pro vous sera prêté dans le cadre du test, mais devra impérativement nous être retourné (à nos frais bien sûr) à l’issue de l’opération de prise en main.