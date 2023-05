Un clin d’œil à Apple ? La nouvelle MatePad Air de Huawei

Huawei vient de lever le voile sur sa nouvelle création : la MatePad Air. Présentée en Chine, cette tablette se distingue par sa légèreté et son design élégant. Malgré son poids plume de 508 grammes et sa finesse de 6,4 millimètres, la MatePad Air a une fiche technique intéressante.

Huawei a présenté une nouvelle tablette en Chine. En plus d’être élégante, elle a d’autres atouts. Avec un poids de seulement 508 grammes et une épaisseur de 6,4 millimètres, la tablette se démarque comme étant l’une des plus légères et minces de sa catégorie. Toutefois, ne vous laissez pas tromper par sa taille, car elle est équipée d’un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, connu pour sa performance exceptionnelle.

Malgré son âge de deux ans, le processeur Snapdragon 888 reste véloce. Avec quatre cœurs de performance ARM Cortex-A78 atteignant des fréquences d’horloge jusqu’à 2,84 GHz, et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A55 à 1,8 GHz, la MatePad Air pourra répondre à la plupart des besoins.

Ce qui nous impressionne le plus est l’écran IPS de 11,5 pouces de la MatePad Air, il offre une définition impressionnante de 2 800 x 1 840 pixels. L’écran peut également adapter sa fréquence d’image de 30 à 144 Hz, en fonction du contenu affiché, assurant ainsi une expérience visuelle fluide si nécessaire. Huawei a également équipé la MatePad Air d’une caméra principale de 13 mégapixels, d’une caméra frontale de 8 mégapixels et d’une batterie de 8 300 mAh qui promet jusqu’à douze heures d’autonomie. Le chargement est assuré via un port USB-C avec une capacité de 40 Watts.

Elle intègre également quatre microphones et un système de quatre haut-parleurs, et en option un stylet et une housse de clavier, ce dernier fonctionnant en Bluetooth et avec une batterie intégrée.

iPad Air ou MatePad Air ?

Et finalement, comment ne pas remarquer l’appellation « Air » dans le nom du produit ? Il semblerait que Huawei ait décidé de rendre un « hommage » à Apple et à son fameux iPad Air. C’est ce que l’on pourrait appeler un clin d’œil appuyé à la concurrence.

Concernant les tarifs, la MatePad Air commence à 2 899 yuans (environ 390 euros) pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle haut de gamme, avec 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et un modem LTE intégré, coûte 4 499 yuans (environ 600 euros). Huawei n’a pas encore confirmé les détails concernant le prix et la disponibilité en France.

Cependant, il est important de noter qu’en cas de sortie en France, elle ne sera pas équipée des services Google en raison des restrictions commerciales imposées à Huawei. Les utilisateurs devront donc se tourner vers d’autres solutions pour les applications et services normalement fournis par Google. Pour le moment, elle embarque HarmonyOS comme système d’explication pour le marché chinois.

