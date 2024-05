FreeBuds 6i : Huawei dévoile ses nouveaux écouteurs pas chers à réduction de bruit

Huawei a dévoilé cette semaine ses nouveaux écouteurs sans fil à prix accessible, les Huawei FreeBuds 6i.

Cette semaine, Huawei organisait un événement de lancement mondial à Dubaï. L’occasion pour le constructeur chinois de lever le voile sur sa nouvelle montre connectée à prix accessible, la Huawei Watch Fit 3, mais également de présenter de nouveaux écouteurs sans fil pas chers, les Huawei FreeBuds 6i.

Comme leur nom l’indique, ces nouveaux écouteurs viennent succéder aux FreeBuds 3i, FreeBuds 4i et FreeBuds 5i, des modèles souvent très bien positionnés dans la gamme de Huawei, qui proposent une réduction de bruit active plus que correcte, une bonne qualité audio, un bon confort de port et le tout à des tarifs qui ne dépassent généralement pas les 100 euros.

Les nouveaux Huawei FreeBuds 6i n’échappent pas à la règle, du moins sur le papier. Comme les précédentes itérations, les écouteurs proposent un système de réduction de bruit active en plus de leur format intra-auriculaire. Huawei indique notamment avoir intégré trois microphones par écouteurs afin de mieux analyser l’ambiance sonore.

Des écouteurs qui misent gros sur les basses

Les écouteurs sont par ailleurs dotés de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre permettant, d’après le constructeur, de mettre l’accent sur les graves avec une réponse en fréquence pouvant descendre jusqu’à 14 Hz. Les FreeBuds 6i sont par ailleurs certifiés Hi-Res Audio Wireless et compatibles avec les codecs audio Bluetooth AAC, SBC et, probablement LHDC — bien que ce ne soit pas confirmé par le constructeur. Ils sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent se connecter simultanément à deux appareils — par exemple un PC Windows et un smartphone Android.

Les écouteurs profitent par ailleurs d’une certification IP54 devant les protéger contre les éclaboussures, la pluie ou la sueur. Concernant l’autonomie, Huawei annonce jusqu’à 5 heures d’utilisation avec réduction de bruit pour les écouteurs seuls, et 20 heures avec le boîtier de charge.

Pour l’heure, Huawei n’a pas encore annoncé la date de disponibilité ou le tarif de ses FreeBuds 6i. Si le constructeur s’en tient à sa politique tarifaire habituelle, les écouteurs devraient être proposés à un prix inférieur à 100 euros. Les écouteurs seront proposés en trois coloris : violet, noir et blanc.