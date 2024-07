Les nouveaux Huawei FreeBuds 6i profitent des soldes pour s’afficher à un prix réduit

Pour des écouteurs généralement proposés à moins de 100 euros, les récents Huawei FreeBuds 6i offrent des performances plutôt impressionnantes, avec notamment une réduction de bruit que l'on a jugée excellente. De bons petits écouteurs sans fil qu'on recommande, surtout lorsqu'ils coûtent 89 euros au lieu de 99 euros sur Amazon pendant ces soldes d'été.

Huawei vient tout juste de renouveler ses écouteurs sans fil FreeBuds i. Cette nouvelle itération, sobrement appelée FreeBuds 6i, est une vraie réussite, à tel point qu’elle a récolté la note de 8/10 au terme de notre test. Excellente réduction de bruit active, bon équilibre sonore, confort agréable… Ces true wireless ont tout pour plaire, d’autant plus que leur prix ne dépasse pas les 90 euros pendant ces soldes d’été.

Ce que proposent les Huawei FreeBuds 6i

Un son puissant et dynamique

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Habituellement proposés à 99 euros, les Huawei FreeBuds 6i sont actuellement affichés à 89 euros sur Amazon grâce au coupon de 10 euros à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Huawei FreeBuds 6i. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un port agréable

Les Huawei FreeBuds 6i ressemblent fortement aux FreeBuds 5i, et même aux AirPods Pro, avec leur coque moulée pour épouser le creux du pavillon de l’oreille et prolongée par une tige. Un design qui offre avant tout un confort de port excellent, et l’insertion des embouts dans le canal auditif ne provoque aucune gêne. Autre atout de ce design : la certification IP54, qui permet aux écouteurs de résister à la pluie et à la transpiration.

Les écouteurs intègrent par ailleurs une zone tactile pratique, qui peut d’ailleurs être reprogrammée individuellement via l’app Huawei Ai Life. Pratique pour l’aspect personnalisation. Côté technologies de transmission audio sans fil, les codecs LDAC et L2HC sont pris en charge, de même que les classiques SBC et AAC. La liaison radio se montre quant à elle tout à fait stable. Notez par ailleurs que le Bluetooth multipoint est aussi de la partie.

Une réduction de bruit que d’autres vont lui jalouser

Lors de notre test, nous avons bien remarqué à quel point les Huawei FreeBuds 6i excellent en matière de réduction de bruit active, grâce notamment à des nouveaux microphones et à une puissance de calcul accrue. L’ANC s’est en effet montrée très efficace, et peut même rivaliser avec celle proposée par des écouteurs bien plus haut de gamme. Les sons des registres grave et médium sont bien réduits et la bulle de calme qui nous entoure est appréciable. Un mode transparence, ou « Perception » ici, est aussi disponible.

Côté son, les graves sont puissants, le registre médium équilibré en partie basse, mais il manque un peu de résolution dans le haut du spectre. Dans tous les cas, le son est ici dynamique et entraînant, et les amateurs de pop ou de rap y trouveront sans aucun doute leur compte. Enfin, côté autonomie, les FreeBuds 6i ont tenu 5h20 à 50% du volume d’un iPhone lors de notre test. Le boîtier de recharge peut de son côté recharger cinq fois les écouteurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 6i.

