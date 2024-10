Face à Android et l’iPhone, un tout nouveau système arrive pour nos smartphones

Le géant chinois Huawei lance le déploiement de HarmonyOS Next. Ce tout nouveau système d’exploitation ne repose pas sur Android et se pose en véritable alternative à Google et Apple.

Huawei Mate 60 Pro // Source : Frandroid

Peut-être la fin de la traversée du désert en vue pour Huawei. Autrefois l’un des champions du monde du smartphone, Huawei a grandement perdu de sa surperbe en 2019 lorsque les États-Unis ont mis en place un embargo empêchant la marque d’accéder aux services de Google et notamment le Google Play Store.

En 2024, Huawei a renoué avec le succès en Chine, et passe depuis le mardi 22 octobre un nouveau cap très important : le lancement du système d’exploitation HarmonyOS Next.

Un OS 100% alternatif à Apple et Google

HarmonyOS Next, c’est une toute nouvelle version du système d’exploitation construit de A à Z par Huawei sans élément provenant d’Android. Il s’agit donc d’un système indépendant et immunisé contre l’embargo américain. Tous les nouveaux appareils de marque sortiront sous HarmonyOS Next en Chine.

Huawei n’est tout de même pas reparti d’une feuille blanche pour ce système : il repose sur les précédentes version d’HarmonyOS et sur les Huawei Mobile Services (HMS). Cela permet à la marque d’annoncer la compatibilité avec 15 000 applications dès le lancement.

2024 oblige, HarmonyOS Next fait le plein d’IA avec des modèles conçus en interne par Huawei, ainsi qu’un assistant capable de répondre à vos questions. Côté performance, Huawei promet d’avoir amélioré la fluidité du système de 30%, tout en faisant baisser la consommation de 20% lors de communication entre les applications.

Sur BlueSky, l’analyste Daniel Ahmad fait remarquer que 25% des joueurs de jeux vidéo en Chine utilisent un appareil Huawei. Les développeurs de jeux mobiles devraient donc être très friands de la plateforme de Huawei. Il indique également que plusieurs studios ont déjà commencé à travailler à une adaptation de leurs jeux pour HarmonyOS.

Et la suite ?

Avec ce lancement en poche, Huawei marque une grande étape de son Histoire. Désormais, on espère que la marque étendra la disponibilité de ce nouveau système d’exploitation au-delà des frontières chinoises.

L’autre sujet, non abordé par Huawei pour le moment, est la disponibilité du système chez d’autres constructeurs. Vivo ou Xiaomi pourraient-ils aller utiliser HarmonyOS pour un futur smartphone en Chine ? Pas plus qu’ils ne peuvent utiliser iOS d’Apple pour le moment.

Pour renforcer son alternative à Android, il serait pourtant peut-être une bonne idée de la part de Huawei de s’ouvrir à ses concurrents locaux pour mieux concurrencer le géant de l’autre côté du Pacifique.