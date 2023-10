Apple vs Huawei : la bataille qu’on ne voit pas depuis la France

Alors que Huawei n'est clairement plus sur le devant de la scène des smartphones en France et en Europe, la marque signe un gros retour en force en Chine où elle donne même du fil à retordre à Apple.

Apple vs Huawei : une bataille au sommet. Il y a quelques années, en France et en Europe notamment, il aurait été possible d’écrire cela tant le rouleau compresseur Huawei semblait inarrêtable et venait sérieusement menacer le duopole Apple-Samsung tout en haut du marché des smartphones.

Oui, mais voilà, en 2019, l’embargo américain a mis d’énormes bâtons dans les roues de Huawei empêchant la marque de poursuivre sereinement ses activités en dehors de son pays natal, la Chine. Toutefois, même si ce marché est très différent de ce que l’on connait en Occident, il est intéressant d’observer ce qu’il s’y passe.

Ainsi, après des périodes de très fortes turbulences, Huawei a réussi à lancer le Mate 60 Pro qui semble défier l’embargo américain. Les sanctions de Washington sont pensées pour asphyxier le géant chinois de la ligne d’approvisionnement jusqu’au produit final. Et malgré cela, le Huawei Mate 60 Pro réussit à impressionner tout le monde, notamment en étant compatible 5G ce qui ne semblait plus possible chez Huawei.

1,6 million de Mate 60 Pro vendus

Et le succès est au rendez-vous. Un rapport de Counterpoint Research — repris par Reuters — indique que 1,6 million de Mate 60 Pro ont été vendus en six semaines et plus de 400 000 de ces exemplaires ont été écoulés au cours des deux dernières semaines, soit après le lancement des iPhone 15.

Ces derniers connaissent d’ailleurs un moins bon démarrage en Chine que leurs prédécesseurs, avec 4,5 % de ventes en moins selon le cabinet d’analyses. Autant d’éléments qui viennent corroborer une précédente analyse du groupe financier Jefferies partagé sur CNBC.

Celle-ci indiquait qu’Apple avait perdu sa place de numéro 1 du marché des smartphones en Chine, au profit justement de Huawei. « Nous pensons que la faiblesse de la demande en Chine conduira finalement à des livraisons mondiales d’iPhone 15 inférieures aux prévisions en 2023 ». La contre-offensive Huawei est donc bel et bien en cours.



Une bataille États-Unis vs Chine

Apple, le géant américain, est donc mis à mal en Chine par le géant local, Huawei. Ce dernier profite d’ailleurs d’un élan patriotique qui booste ses ventes. Preuve qu’il ne s’agit pas que d’une simple histoire de smartphones, mais bien d’un terrain d’affrontement parmi d’autres entre Washington et Pékin.

Enfin, rappelons que l’embargo contre Huawei est motivé par des accusations des services de renseignement américain contre l’entreprise chinoise. Cette dernière est soupçonnée d’utiliser ses infrastructures réseau à des fins d’espionnage. Les sanctions empêchent non seulement Huawei de travailler avec des firmes américaines, mais aussi de s’approvisionner en composants utilisant une technologie étasunienne.