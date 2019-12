Huawei lancerait son second smartphone pliable au seconde semestre 2020

Alors que le Huawei Mate X n'est toujours pas sorti en Europe, le constructeur chinois aurait déjà prévu de dévoiler son successeur au cours du second semestre 2020.

En février dernier, à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Huawei présentait le Mate X, son tout premier smartphone à écran pliable. Si l’appareil est finalement sorti en novembre dernier en Chine, il n’a pas encore eu l’occasion d’être commercialisé en Europe en raison de multiples reports. Huawei a cependant précisé qu’une version revue et corrigée du smartphone, baptisée Huawei Mate Xs, sortirait finalement au début de l’année prochaine en Europe, embarquant notamment le récent Kirin 990.

Cependant, Huawei ne devrait pas s’arrêter à ce Mate Xs. C’est en tous cas ce qui ressort des informations publiées mercredi par le site taïwanais DigiTimes. D’après le site spécialisé dans l’actualité des nouvelles technologies, Huawei préparerait déjà un véritable successeur à son smartphone pliable pour l’an prochain : « Huawei prévoit de lancer sa prochaine génération de smartphone pliable Mate X à la seconde moitié de 2020, afin de conserver sa position sur le marché, selon des sources provenant des lignes d’assemblage de Taïwan ».

Des lignes de production prête, mais pas les composants

Concrètement, DigiTimes affirme que certains fournisseurs de Huawei ont déjà commencé à tester les lignes de production pour les charnières et les dalles OLED. Néanmoins, il faudra encore du temps avant que les appareils ne puissent pleinement entrer en production : « en raison du design complexe des composants pour les smartphones pliables, et des soucis d’approvisionnement des dalles flexibles, nos sources estiment que les produits finalisés avec une charnière pour smartphones pliables ne seront disponibles au plus tôt qu’au second semestre 2020 ».

Rappelons que d’ici là, Huawei compte profiter du Mobile World Congress de Barcelone, qui aura lieu dans deux mois, pour présenter une nouvelle version de son Huawei Mate X destinée au marché européen. Néanmoins, à l’instar du Huawei Mate 30 Pro, il ne devrait pas non plus intégrer les services Google.