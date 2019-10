Pour la sortie chinoise du Huawei Mate X, le constructeur a d'ores et déjà présenté son deuxième smartphone pliable, le Huawei Mate X. Celui-ci intégrera le Kirin 990, la dernière puce haut de gamme de la marque.

A l’occasion du lancement du Huawei Mate X ce mercredi en Chine, Huawei a également confirmé l’arrivée d’un deuxième smartphone pliable pour l’an prochain. Celui-ci sera sobrement baptisé Mate Xs.

L’un des soucis avec les nombreux mois de report entre l’annonce du Huawei Mate X en février dernier et sa sortie ce mercredi en Chine est que ses caractéristiques sont un petit peu datées. En effet, le smartphone pliable de Huawei sort en même temps que le Huawei Mate 30 Pro, doté de la toute dernière puce du constructeur, le Kirin 990, alors qu’il n’est lui-même équipé que du Kirin 980.

Mate X 8+512 gb 16999RMB around 2200€/2400USD and looks like this is only memory variant of whole device, available 15 November.

Mate Xs with K990 5G coming next year#HuaweiMateX#HuaweiMateXs pic.twitter.com/lTp5YkjAOs

