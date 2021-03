Huawei Display 23.8″ annoncé à 160 euros : voici 3 alternatives moins chères et plus intéressantes

Huawei qui ne peut plus vendre aussi simplement des smartphones Android s'est lancé dans le monde du PC avec un peu plus d'intensité. Il y a de nouveaux modèles de laptop, un premier PC fixe ainsi qu'un nouveau moniteur PC. Justement, nous nous sommes intéressés à ce dernier.

Huawei vient de dévoiler un moniteur qui se nomme tout simplement Display 23,8”. Il est doté d’un design monocoque dont 3 des 4 bordures ne mesurent que 5,72 mm, ce qui donne un taux d’occupation de 90 % pour la dalle IPS LCD.

Un moniteur pour la bureautique

Comme on vient de le dire, c’est une dalle IPS qui prend en charge une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). À vrai dire, cet écran n’a rien d’exceptionnellement intéressant : 72 % de la gamme de couleurs NTSC, un rapport de contraste de 1000:1 et un grand angle de vision de 178 degrés. Par contre, il est certifié TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker Free, deux normes qui sont censées garantir la protection vos yeux.

Si Huawei sort cet écran, c’est surtout pour accompagner son premier PC fixe : MateStation S. Une machine taillée pour la bureautique avec un CPU AMD Ryzen 5 4600G gravé en 7 nm. Le processeur est épaulé par 8 à 16 Go de mémoire RAM DDR4 3200 MHz, un stockage de 256 ou 512 Go de SSD NVMe et un disque dur mécanique de 1 To à 7200 tr/min.

Huawei compte commercialiser son moniteur Display 23,8″ dès le 29 mars au prix de 159,99 euros TTC.

Quelles alternatives sur ce positionnement ?

Il y en a pas mal. On peut, par exemple, citer le moniteur Dell S2421NX (130 euros), avec sa dalle IPS LCD en Full HD qui propose également un taux de rafraichissement jusqu’à 75 Hz ainsi que la compatibilité AMD FreeSync.

LG a également le moniteur 24ML600S (150 euros), également 75 Hz et AMD FreeSync, avec une latence gris à gris de 1 ms et des haut-parleurs de 10 Watts.

Enfin, si vous préférez un moniteur Samsung, le Coréen propose également plusieurs options, dont le S24F354FHU (110 euros). Encore une fois, on est sur une prestation très similaire avec une dalle IPS LCD en Full HD.