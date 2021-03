MateStation S : Huawei dévoile son premier PC de bureau en France

Huawei France continue d'étendre son catalogue de produits. Après les PC portables sous Windows 10, voici le premier PC fixe de la marque chinoise.

Avec son impossibilité d’installer le Play Store sur ses smartphones, et malgré le développement d’alternatives, Huawei a dû mettre un coup d’accélérateur sur sa diversification de produits pour le grand public. Cela passe notamment par les PC portables de la marque, sous Windows 10, qui sont plutôt de belles réussites jusqu’à présent.

Le fabricant a annoncé une nouvelle étape en France : la sortie de son premier PC de bureau, ultra compact.

MateStation S : un petit PC qui profite du 7nm d’AMD

Le Huawei MateStation S, c’est d’abord un petit PC de bureau, contenu dans un volume de 8,6 L. évidemment dans un petit volume comme ça, ne vous attendez pas à retrouver un PC de jeu dernier cri. On est plutôt face à une machine pensée pour de la bureautique très efficace, et pour s’intégrer aux entreprises.

Ce PC est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 4600G gravé en 7 nm. Ce n’est pas la toute dernière génération de puces AMD, mais le 4600G devrait tout de même parfaitement se montrer capable dans un contexte de travail et de bureautique. Le communiqué ne précise pas la fiche technique détaillée de la machine, mais elle est déjà commercialisée en Chine, ce qui nous permet d’obtenir des renseignements. On sait ainsi que le processeur est épaulé par 8 à 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz, un stockage de 256 ou 512 Go de SSD NVMe et un disque dur mécanique de 1 To à 7200 tr/min.

Il faut noter que le PC intègre du NFC, ce qui est très rare sur une machine de bureau, pour ne pas dire unique, et cela permettra de se connecter avec les smartphones du fabricant, comme sur les MateBook. On a aussi le droit à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.

À l’avant du PC, on retrouve un port USB-C (USB 2.0), un port USB-A (USB 3.2 Gen 2) et un port jack 3.5 mm. À l’arrière, la machine montre bien qu’elle est avant tout destinée aux entreprises avec son port Serie et son port VGA. On a en plus quatre ports USB, un port HDMI, trois prises jack et un port Ethernet RJ45.

Lancement en juin sous les 700 euros

Huawei France annonce que le MateStation S sera disponible à partir du mois de juin en France avec un tarif conseillé de 649,99 euros, pour la configuration avec 256 Go de stockage SSD et 8 Go de RAM.