Pressé d’en finir, Huawei déploierait plus vite que prévu son HarmonyOS

Présenté plus en détail la semaine dernière au travers d’un aperçu de son interface, HarmonyOS 2.0 est la réponse de Huawei à la suspension des services de Google. Une réponse qui pourrait finalement entrer en service plus vite que prévu…

La semaine dernière, Huawei prenait le temps de nous montrer l’interface de son nouvel HarmonyOS 2.0, tout du moins la version pensée pour les smartphones. L’occasion de découvrir un système, fluide, riche en widgets et conçu pour faciliter l’interconnexion entre tous les appareils de Huawei : smartphones, tablettes, montres connectées, écouteurs ou même téléviseurs. À l’issue de cette présentation, Huawei donnait aussi plus de détails sur les appareils éligibles et évoquait un déploiement progressif avant la fin d’année 2021.

On apprend aujourd’hui que le constructeur chinois pourrait entamer ce déploiement plus vite que prévu sur certains de ses smartphones, mais aussi sur quelques modèles de son ancienne filiale Honor. Cette arrivée express d’HarmonyOS 2.0 se ferait par contre d’abord sur des appareils relativement « anciens ».

Les Huawei P30, Honor 30 et Honor V30 concernés dans un premier temps

C’est en tout cas ce qu’un tipster a indiqué il y a quelques heures sur le réseau social chinois Weibo. On lit sur son poste qu’en raison d’un « développement sans accrocs », la gamme de Huawei P30, mais aussi les Honor 30 et V30 seront les premiers servis par HarmonyOS 2.0, infusé dès juin sur ces différents modèles. Ce déploiement interviendrait environ un trimestre avant le créneau initialement prévu par Huawei, note GizmoChina.

Un peu plus tard, cette fois en juillet, Huawei entamerait apparemment la phase de bêta pour HarmonyOS sur ses autres terminaux, plus récents. Toujours selon GizmoChina, trois équipes de R&D travailleraient à tour de rôle et en faisant des heures supplémentaires pour lancer HarmonyOS 2.0 le plus tôt possible, tout spécialement auprès des utilisateurs de longue date.

Notons tout de même que ces informations ne sont pas confirmées à l’heure où nous rédigeons ces lignes. La prudence reste donc de mise. Cela dit, si Huawei est effectivement en avance sur son planning, nous devrions en apprendre plus de sources officielles dans les prochains jours.