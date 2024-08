Ces deux nouveaux micros USB veulent être les meilleurs du marché

HyperX met à jour ses produits les plus populaires : voici venir les QuadCast 2 et QuadCast 2S. Deux produits pour une seule ambition : fournir les meilleurs micros USB du marché.

À leurs débuts, les créateurs sur internet font souvent une erreur : miser tout sur la qualité vidéo. Pourtant, de nombreuses études ont montré au fil des années que le plus important pour conserver l’attention du spectateur est avant tout d’avoir un bon son. L’œil pardonne, quand l’oreille est intransigeante.

C’est dans cet esprit qu’en même temps que son nouveau PC OMEN 35L, HP a profité de la Gamescom 2024 pour présenter de nouveaux produits de sa marque HyperX. Les deux stars du lot sont assurément les QuadCast 2 et QuadCast 2S, nouvelles générations de ses micro USB extrêmement populaires dans le milieu du streaming.

HyperX QuadCast 2 et 2S, la qualité avant tout

Avant de décrire les deux produits, qui sont très similaires dans leur approche, prenons le temps d’en souligner les différences. Le HyperX QuadCast 2 est en effet capable de capturer de l’audio en 24 bits avec une fidélité de 96 kHz, quand le QuadCast 2S passe à 32 bits pour 192 kHz. Une seule ambition chez HP : fournir la meilleure qualité audio parmi les micros USB du marché.

Les autres différences sont presque les mêmes que les modèles précédents. Nous avons toujours un simple affichage rouge pour le produit le plus accessible, quand la variante 2S intègre ici plus de 100 LED aRGB pour 16 zones programmables à loisir. Le QuadCast 2S est aussi le seul à profiter d’une réduction de bruit active par IA, fournie par le logiciel NGENUITY classique de la marque.

Autrement, nous retrouvons les quatre modes de fonctionnement du micro pour différentes orientations de captation : stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel. À ceci près que désormais, sur les deux micros, un cercle de LED positionné au dessus du produit permet en un coup d’œil de repérer dans quel mode nous sommes à l’utilisation.

Les deux micros possèdent également un bouton de réglage permettant de gérer à loisir : le gain, le volume, le monitoring du micro et la sélection du mode de captation. Plus besoin de retourner sur NGENUITY pour être certain de son réglage avant enregistrement ou direct.

HyperX Alloy Rise 75 Wireless, le clavier gamer sans fil

Outre ces deux microphones USB, HyperX a également avec lui un nouveau clavier : l’Alloy Rise 75 Wireless. Comme son nom l’indique, il s’agit tout simplement d’une version sans fil du Alloy Rise 75 déjà connu des gamers.

On retrouve donc les multiples traits du clavier originel : la possibilité de remplacer la plaque supérieure aimantée ; personnaliser le côté de l’appareil avec un badge tout aussi aimanté ; le capteur de luminosité ambiante pour une veille optimisée ; les switchs Linear 3 de la marque, ou encore le montage sur joint du clavier, qui lui permet une élévation optimisée pour un confort optimal.

Qu’est-ce qui change dans ce cas ? L’intégration d’une batterie et du sans fil, pardi ! Nous aurons le droit au choix à une connexion filaire, Bluetooth ou radiofréquence 2.4 GHz. La marque proemt une autonomie d’utilisation de jusqu’à 80 heures lorsque l’éclairage RGB est activé, et jusqu’à 1500 heures lorsqu’il est éteint.

Nous n’avons pas encore d’information sur les tarifs en France des HyperX Quadcast 2, 2S et du Alloy Rise 75 Wireless. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.