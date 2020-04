Voici la 10e génération d’Intel Core Comet Lake : 32 processeurs pour PC de bureau

Intel vient d'officialiser sa 10ème génération de processeurs Core alias Comet Lake-S. Du Celeron au Core i9, avec jusqu'à 10 cœurs et des fréquences d'horloge jusqu'à 5,3 GHz. Au total, 32 références de processeurs pour les tours de PC.

Cette dixième génération d’Intel Core était attendue, ce sont 32 références qui arrivent sur le marché. Ils utilisent toujours Comet Lake, la cinquième itération de la microarchitecture Skylake construite sur le processus 14nm++ d’Intel, à une époque où la concurrence utilise des procédés de gravure en 7 nm avec seize cœurs. D’ailleurs, Intel utilise un processus 10 nm pour ses puces Ice Lake sur les ordinateurs portables.

32 références de processeurs du Celeron au Core i9

Concrètement, Intel annonce 32 nouveaux processeurs avec des fréquences d’horloge plus élevées : du Celeron avec un TDP à 35 W jusqu’au Core i9 à dix cœurs avec un TDP de 125 W. Intel a généralisé l’Hyperthreading sur les processeurs Core i3, i5, i7 et i9, et on retrouve certains modèles avec des variantes F sans puce graphique intégrée (iGPU UHD Graphics 630). On notera également le support natif de la mémoire DDR4-2666 et, pour certains processeurs, de la mémoire DDR4-2933.

Nous n’avons pas encore les prix en euros, mais les médias américains ont mis en ligne la liste des 32 processeurs avec leurs caractéristiques et leur prix. En fonction de vos besoins, vous regarderez le nombre de cœurs, la fréquence d’horloge ou encore la consommation énergétique. Il y a d’énormes différences entre le Celeron G5900T à 42 dollars et le Core i9-10900K à 488 dollars (K signifie que le CPU est débloqué pour l’overclocking). Pour comparaison, le Core i7-10700K (8C/16T cadencé à 3,8 GHz de base et 4,70 GHz en mode Turbo Boost) devrait normalement se montrer un peu plus rapide que l’actuel Core i9-9900K.

Tous les Turbo Boost ne se valent pas : le Turbo Boost 2.0 est la technologie de boost la plus élémentaire, mais il y a aussi le Turbo Boost Max 3.0, que l’on retrouvait sur les Core X HEDT et qui débarque pour les Core i9 et Core i7.

Comme vous pouvez le voir dans les tableaux, les références qui portent la lettre T sont des processeurs à faible puissance, tels que le Core i9-10900T. Ce processeur a un TDP de 35 W et une fréquence de base de 1,9 GHz, mais le mode turbo permet de monter tous les cœurs jusqu’à 3,7 GHz et donc d’aller au-delà du TDP annoncé. Les Pentium et Celeron sont également présents, ils sont tous dual core, mais les Celeron n’ont pas l’Hyperthreading.

Ces nouveaux processeurs profitent également de nouveaux chipsets, les Z490, B460 et H410 dont on ne connaît pas encore tous les détails. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous aurons les prix pratiqués en Europe et davantage d’informations.