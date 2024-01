Test du JBL Tune 510BT : un casque à petit prix, mais aux menus défauts

Le casque JBL Tune 510BT est le plus abordable des modèles sans fil du fabricant américain. Proposé à moins de 50 €, il est dépourvu de multiples fonctions, comme la réduction de bruit active et ne dispose pas d’application de contrôle. JBL a donc tout misé sur le son, avec la technologie audio JBL Pure Bass.

La gamme économique JBL Tune réunit les casques audio Bluetooth les moins onéreux de la marque. De fait, les casques JBL Tune disposent très rarement d’un système de réduction de bruit active et embarquent des transducteurs économiques, souvent de 32 mm contre 40 mm aux casques de la série premium JBL Live et leur son Signature JBL. Le JBL Tune 510BT, qui ouvre la gamme Tune, est le petit frère du JBL Tune 520BT — qui possède une autonomie supérieure et une app de contrôle — avec lequel il partage design et transducteurs,.

JBL Tune 510BT Fiche technique

Modèle JBL Tune 510BT Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 40 heures Type de connecteur USB Type-C Longueur du cable 20 cm Poids 160 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par JBL.

JBL Tune 510BT Tout contre les oreilles

Le JBL Tune 510BT est un casque supra-auriculaire (ou supra-aural), qui prend appui directement sur les oreilles. Très compact et pliable, il ne pèse que 160 grammes. Ses finitions ne sont pas les plus flatteuses et le plastique domine jusqu’à l’âme de l’arceau. Pour autant, c’est un casque parfaitement assemblé et relativement agréable à porter, qui convient bien aux grandes têtes.

La force d’appui exercée par l’arceau est relativement importante, mais les mousses à mémoire de forme, recouvertes de cuir synthétique, sont très confortables. Par ailleurs, la partie inférieure de l’arceau est également recouverte — en son centre seulement — de mousse.

Le JBL Tune 510BT est ainsi relativement agréable à porter et n’engendre pas de fatigue mécanique excessive, même après deux heures d’écoute musicale.

La coque droite accueille l’ensemble des commandes, des boutons à presser qui tombent naturellement sous le pouce. Le bouton de mise sous et hors tension est décalé de manière à ne pas éteindre le casque par inadvertance. En somme, le JBL Tune 510BT est pratique.

Un examen plus poussé laisse voir au sommet de chaque coque de petites perforations, en pratique des évents acoustiques. On y reviendra.

JBL Tune 510BT Impasse sur l’app

En l’absence de système de réduction de bruit active, le JBL Tune 510BT n’est pas très agréable à utiliser en environnement bruyant. Ce n’est pas un casque à emmener prioritairement dans le tramway ou le métro, encore moins pour se promener au bord d’une artère saturée de voitures. L’isolation passive est moyenne et mieux vaut utiliser le 510BT au calme chez soi pour écouter de la musique ou regarder un film sur une tablette ou un téléviseur.

Les boutons de commande permettent d’ajuster le volume, de gérer la lecture et les appels téléphoniques ou encore d’invoquer l’assistant vocal du smartphone.

Boutons de volume : une pression courte augmente / diminue le volume ; une pression longue change de piste (suivante/précédente)

Bouton central : une pression courte met en pause ou relance la lecture, prend un appel ou y met un terme ; une pression longue invoque l’assistant du smartphone ou rejette un appel téléphonique entrant

Bouton de mise sous tension : l’appairage Bluetooth démarre en maintenant le bouton enfoncé au moment de la mise sous tension

Dommage, JBL n’a pas prévu que le casque soit contrôlable par son app JBL Headphones. Par conséquent, aucune possibilité d’égalisation du son n’est disponible, alors que la signature sonore du 510BT n’est pas exempte de défauts.

Solide connexion Bluetooth

La connexion Bluetooth est multipoint, ce qui permet de basculer d’une source à une autre sans devoir se déconnecter de l’une pour se connecter à l’autre. La latence est dans la moyenne des écouteurs Bluetooth, avec un retard du son sur l’image perceptible dans les jeux vidéo. Le grincement du lance-oiseaux d’Angry Birds arrive avec un peu de retard. La lecture des films et séries n’est toutefois pas affectée par ce phénomène, la synchronisation de l’image et du son étant assurée par l’application utilisée. La réception du signal audio est très bonne jusqu’à 10 mètres, même au travers d’un plancher ou d’une cloison mince. Quant aux codecs de transmission, le JBL Tune 510BT supporte le SBC et l’AAC.

JBL Tune 510BT Une résolution sonore moyenne

Le JBL Tune 510BT est équipé de transducteurs de 32 mm de diamètre et de la technologie Pure Bass. En pratique, deux petites ouvertures sont présentes au sommet de chaque coque et améliorent la reproduction des sons graves. C’est le principe acoustique de la charge accordée par résonateur, qui voit l’air entrer en vibration dans un petit tube et ainsi amplifier mécaniquement une courte plage de fréquences.

Dans le cas du Tune 510BT, la fréquence ciblée et amplifiée se situe aux environs de 70 Hz. La signature sonore du JBL Tune 510BT est ainsi marquée par un grave puissant, assez rentre-dedans, combiné à une capacité dynamique marquée dans ce registre. Dommage que l’extension vers l’infragrave décline rapidement en volume et réduise la sensation de profondeur. Le médium est équilibré avec toutefois un peu plus de rendement que le grave et une pointe de présence aux frontières de l’aigu. Ce dernier registre est accidenté et un peu trop en retrait. En résulte un son sec, qui manque de finesse.

Un coup d’œil à la courbe de réponse confirme ces impressions d’écoutes, avec un gros pic de rendement vers 4-5 kHz, supérieur de 10 à 15 dB aux sons plus aigus et qui les masque inévitablement. Il ne faut pas se méprendre avec le second pic de présence aux environs de 15 kHz, car notre oreille y est très peu sensible et ne l’entend pas toujours. Bref, ça manque d’aigu et l’absence d’app de contrôle et d’égaliseur empêche toute correction.

Grave : Forte présence dans la partie haute du registre, qui confère une agréable capacité d’impact aux percussions ; le rendement chute vite dans l’infragrave et prive la restitution de profondeur

Médium : un bon équilibre et un niveau de détails satisfaisant

Aigu : bien trop en retrait aux fréquences de brillance et entaché de suintements

Comportement dynamique et scène sonore

Le JBL Tune 510BT produit un son globalement dynamique, mais échoue à reproduire finement les plus petits écarts dynamiques. Son sens du détail est donc en retrait des casques de gammes supérieures, notamment du JBL Live 670NC. En revanche, la scène sonore surprend par sa largeur et sa profondeur. C’est de ce point de vue un casque agréable pour écouter films et séries où l’atmosphère des prises de son est bien restituée.

JBL Tune 510BT Des appels mal filtrés

Le casque JBL Tune 510BT permet de passer des appels téléphoniques, mais il ne faut pas attendre monts et merveilles. Si l’on entend bien son interlocuteur, il sera gêné par les bruits parasites qui accompagneront inexorablement votre voix. Il y a bien un peu de filtrage pour ces bruits, mais impacte aussi la clarté de la voix.

JBL Tune 510BT Une autonomie très confortable

En revanche, le JBL Tune 510BT brille par son autonomie, qui a atteint 38 heures lors de ce test à 50 % du volume, avec une playlist de titres pop, rock et jazz notamment. De quoi emmener ce casque en week-end sans se soucier de devoir le recharger. Il faut environ 2 heures au casque pour refaire totalement le plein d’énergie.

JBL Tune 510BT Prix et date de sortie

Le casque JBL Tune 510BT est proposé dans les coloris noir, blanc, bleu ou rose au prix de 49,99 euros. Pour un prix similaire, le Sony WH-CH520 est un redoutable concurrent, avec son application de contrôle et son excellent égaliseur.