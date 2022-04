Voiture électrique : comment la musique peut vous faire économiser de l’énergie

Vous ne le savez probablement pas, mais il existe une astuce méconnue pour réduire la consommation de sa voiture électrique, selon une étude de Kia.

Si l’autonomie des voitures zéro-émission augmente au fil des années et des innovations, beaucoup de conducteurs sont encore stressés à l’idée de faire de longs trajets ou de ne pas trouver de borne pour recharger leur véhicule. Une peur qui a même un nom, puisqu’elle est connue dans les pays anglo-saxons sous l’appellation « range anxiety ».

Heureusement, il existe de nombreux moyens de réduire la consommation d’un véhicule électrique et donc d’optimiser l’autonomie. On pense bien sûr à des solutions telles que réduire sa vitesse ou encore éviter de trop utiliser la climatisation. Mais il existe une autre méthode, méconnue, qui serait également très efficace pour moins consommer d’énergie lors de vos trajets en voiture électrique. Et celle-ci est surprenante.

L’effet de la musique

Selon une vaste enquête menée par la branche britannique de Kia sur une poignée de participants au Royaume-Uni, la musique que l’on écoute au volant aurait un impact sur la consommation d’électricité. Alors non, contrairement à ce que vous pourriez penser, la mélodie ne joue pas directement sur l’énergie utilisée en pompant plus ou moins sur la batterie. C’est en réalité un peu différent.

En effet, si la musique a un impact sur l’autonomie d’une voiture électrique, c’est surtout car elle agit directement sur notre manière de conduire. En effet, d’après l’étude du constructeur coréen, écouter de la musique classique permettrait de mieux se détendre et donc d’avoir une conduite plus souple, réduisant alors la consommation. Mais quel est le morceau idéal ? Il s’agirait de la Symphony No 9 en D Mineur Op. 125 de Beethoven.

Une étude très sérieuse

Vous vous demandez très probablement comment les équipes du constructeurs en sont arrivées à cette conclusion étonnante de précision. Pour cela, plusieurs participants ont été invités à prendre le volant de la nouvelle Kia EV6 sur un parcours mixte de 29 kilomètres. Accompagné d’un expert en acoustique, ces derniers ont alors écouté plusieurs morceaux différents, tandis que des capteurs mesuraient plusieurs données.

Les équipes de Kia ont alors collecté celles-ci, que ce soit les battements de cœur des participants ou encore la dépense moyenne d’autonomie, pour arriver à ces résultats. Mais alors, quelle est la musique qui ferait au contraire le plus consommer ? Il s’agirait de Blinding Lights, de The Weeknd, avec son rythme très dynamique.

