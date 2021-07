Face à son éternel rival Samsung, LG ne vend plus de smartphones Android mais des iPhone

LG continuera à vendre des smartphones en Corée du Sud. Face à Samsung Electronics, l'ancien rival coréen a trouvé un nouvel allié de taille.

En 2021, nous parlons beaucoup de LG dans le secteur des TV ou de l’électroménager, ainsi que de l’audio. Il faut dire que cette année, LG Electronics a confirmé arrêter les frais sur le marché du smartphone. Une décision qui était attendue et qui semblait inéluctable, mais qui a néanmoins fait beaucoup réagir la communauté. L’ancien rival de Samsung a abandonné sa bataille. Nous sommes revenus, d’ailleurs, sur les 13 téléphones LG qui nous ont marqués.

LG a, malgré tout, décidé de continuer à vendre des smartphones. Selon un article du South Korean Herald Economic Daily, le groupe coréen a signé un accord avec Apple. LG va commercialiser des iPhone, iPad et divers accessoires du nouveau partenaire américain dans ses propres magasins en Corée du Sud.

Une décision logique

La décision de référencer des produits Apple dans ses propres magasins et de ne pas passer à d’autres smartphones Android est à certains égards logique. Les marges bénéficiaires du segment de smartphones Android sont extrêmement faibles. Avec les appareils Apple, en revanche, il y a un peu plus à gagner – les clients sont plus aisés et l’écosystème Apple est déjà intégré dans les produits LG, comme l’arrivée d’Apple TV ou d’AirPlay sur les téléviseurs LG.

Pour Apple, l’accord est également très positif. Apple n’a que deux Apple Store officiels en Corée du Sud avec une part de marché de 27 % (source : Startcounter) contre 63 % pour Samsung Electronics qui domine largement ce marché.